– Rett før konsertstart fikk organisten et illebefinnende og kunne ikke spille, sier Arve Tellefsen til Aftenposten. Gode råd var dyre, og Tellefsen ble ganske svett i luggen.

– Man pleier å spørre om det er en lege i salen. Nå spurte vi om det var en organist i salen, og det var det, sier Tellefsen. For på første benk satt Holmen kirkes kantor, Marilyn Brattskar (61), og hun tilbød seg å hjelpe.

Det var Asker og Bærums Budstikke som først skrev om hendelsen, der den sporty organisten hoppet inn og reddet kvelden for 800 publikummere, Tellefsen og guttekoret fra Trondheim.

Kari Løvendahl Mogstad

– Det var helt fantastisk gjort, sier Tellefsen, som er imponert over at hun tok et langt konsertrepertoar på sparket.

– Hun gjorde det med glans og hadde åpenbart spilt noen av stykkene før, sier fiolinisten.

Han kjenner Brattskar litt fra før, for de spilte sammen på en huskonsert i Asker for noen uker siden. Så fornøyd er han med redningskvinnens spill at han har bedt henne være med på de resterende konsertene på Østlandet. Dermed stiller Brattskar på konsert i Askim i kveld og fredag og lørdag i Ullern kirke.

Les også: Å fylle en himmel

– Har aldri hatt det så gøy!

Dan P. Neegaard

– En fantastisk opplevelse. Jeg har aldri hatt det så gøy, sier Marilyn Brattskar.

Hun satt på første rad i domkirken for å nyte julekonserten da hun skjønte at noe var galt fatt. Flygelet ble trillet frem, og Nidarosdomens guttekors dirigent Bjørn Moe forberedte seg på å spille selv.

– Jeg sa at jeg var organist, og at jeg kanskje kunne hjelpe til. Mens koret sang åpningen a cappella rakte dirigenten noter til meg. Han kunne dermed vise meg underveis hva jeg skulle hoppe over og hva jeg skulle spille. De hadde ikke noter på alt, for organisten hadde sine egne arrangementer.

– Jeg måtte derfor spille tre stykker utenat, Halleluja fra Händels Messias, Morricone Gabriels Obo og Albinonis Adagio.

– Jeg liker å ha full kontroll. Det skjedde ikke denne gangen. I Domkirken måtte jeg ta det helt på sparket, sier Marilyn Brattskar.

Nå gleder hun seg til å spille med Nidarosdomens guttekor og Tellefsen i fire konserter til. Mens hun måtte spille på flygel i domkirken fordi det var mest praktisk, blir det orgelspill i Ullern kirke under konsertene.

– Egentlig skulle jeg feire bryllupsdag i helgen. Mannen min, som er diplomat, er på vei hjem fra Genève. Han sa at jeg bare skulle spille, sier Marilyn Brattskar, som er fra Minnesota i USA og har bodd i Norge i 20 år.

Dan P. Neegaard

Minnerikt første møte med tremenningen

Noe som gjør historien enda mer fascinerende, er at hun nylig fant ut at hun var i slekt med dirigent Bjørn Moe.

– Vi er tremenninger. Min farfar utvandret til Minnesota, og han er bror av Bjørn Moes mormor. Vi hadde faktisk avtalt å treffes til lunsj i dag. Nå ble det første møtet mellom de to slektningene minnerikt på alle måter og for full musikk.

Arve Tellefsen forteller at det etter forholdene står bra til med organisten som ble syk.

Etter konsertene på Østlandet bærer det til Nidarosdomen og fem julekonserter med guttekoret for den spreke fiolinisten.

Les også: Ikke akkurat noe hvilehjem

– Jeg prøver å late som jeg er ungdom, ler 80-åringen han og sier at han også spiller på sykehus og gamlehjem når han er tilbake i hjembyen Trondheim.

Konsertene i Oslo i helgen blir med den sporty organisten fra Holmen kirke i Asker. Og neste år kvitterer Tellefsen og Nidarosdomens guttekor med julekonsert i hennes kirke som takk for innsatsen.