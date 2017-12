Naboene kunne nesten ikke tro sine egne øyne da de oppdaget at politikerne hadde godkjent en detaljregulering som åpner for at tomten i Konows gate 101/103 kan få en bebyggelse på 7 boligetasjer. Inntil fem etasjer kan ligge over terreng. Tomten ligger i en skråning i Svartdalen, rett ved Kværner.

Da en årvåken nabo beregnet solforholdene, oppdaget han at utbygger hadde oppgitt feil solforhold i byggesaken.

Faksimile fra dokument fra PBE

Faksimile fra dokument fra PBE

Naboene har klaget saken inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De har blant annet påpekt dette:

10 meter skygge i forslagsstillers skyggediagram er i virkeligheten ca. 24 meter.

17 eksisterende boenheter vil få drøyt 2 måneder mer skygge pr. år. Forslagsstiller hevder solforholdene blir uendret.

Feilberegningen i sol og skyggediagrammet til forslagsstiller er ca. 140 prosent ved vår/høstjevndøgn.

Olav Olsen

– I Svartdalen er solen borte fra november til februar. Blokkene vil skygge for hverandre og kjøperne vil få mye mindre sol enn det som er blitt fremstilt av utbygger. Nabolaget vil miste solen i ytterligere to måneder. Det betyr at nærmiljøet vil ha minimalt med sol halve året. Vi har forklart feilberegningen på 140 prosent til politikerne i bystyret, men de ønsker likevel ikke å gjøre med reguleringen. Derfor ønsker vi at saken blir vurdert på nytt med de riktige solforholdene, sier nabo Martin Lotherington.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så illustrasjoner fra utbygger. Det var veldig korte skygger. Da gikk jeg inn på nettet og fant et program som jeg brukte til å beregne sol- og skyggeforholdene. Fasiten sa at solen sto så høyt at blokkene var på ekvator, sier nabo Anders Nordby.

LES OGSÅ: To kommunale etater krangler så busta fyker om boliger på industrihall

Solgt for 32,5 mill.

I dag står det to falleferdige småhus på de to tomtene i Konows gate 101 og 103. De ble i 2015 solgt til utbygger for 32,5 millioner kroner, nesten et halvt år før reguleringssaken som åpner for nesten 30 meter høye blokker ble vedtatt av politikerne.

Anne Gjertsen

– Det er synd hvis en stor utbygger skal komme seg unna med feilberegninger som vil ramme nabolaget i minst 100 år, sier Nordby.

Olav Olsen

– 32,5 millioner kroner for tomtene før omreguleringen var godkjent virker høy. Nå kan utbygger tjene millioner på grunn av denne feilen. Vi er ikke imot at det blir bygget her, men det riktige ville være en mindre bygning som ikke forverret solforholdene, men heller løfter nærmiljøet, sier Lotherington.

Gjorde egne undersøkelser

Plan- og bygningsetaten (PBE) har i ettertid gjort egne undersøkelser, og konstaterer at det ble sendt inn uriktige beregninger i søknaden.

– Vi har påvist avvik som gjør solforholdene for boligene innenfor planområdet og for naboer dårligere enn det som er vist i det innsendte materialet, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE.

Han presiserer at solforholdene er viktige i boligsaker for at uteoppholdsarealene skal være brukbare.

– Er det naboene eller de som har kjøpt boligene som er mest rammet i saken?

– Begge deler. Naboene fordi slagskyggene har vært illustrert mindre enn de i virkeligheten vil bli, og de nye beboerne hvor illustrasjonsmaterialet viser mer sol på oppholdsarealene enn det vil bli.

LES OGSÅ: Har du en byggesak? Nå får du hjelp hjemme i stuen

Selv om reguleringsplanen er godkjent, må utbygger ha en byggetillatelse for å realisere prosjektet.

– Det er ikke gitt byggetillatelser ennå. Klagen på planvedtaket ligger til behandling hos Fylkesmannen og vi har gitt oppsettende virkning på planen. Det vil si at vi ikke tar rammesøknaden til behandling før klagen er avgjort. Hvis planvedtaket blir stadfestet, vil vi ta byggesaken til behandling. Hvis planvedtaket oppheves, må byggesøknaden avslås da den avviker vesentlig fra den opprinnelige reguleringen som da fortsatt vil være gyldig, sier Andreas Vaa Bermann i PBE.

Politikerne står på sitt

Til tross for at naboene har påvist at det ble lagt feil solforhold til grunn da saken ble godkjent, mener politikerne som godkjente saken at utfallet trolig ville ha blitt det samme med de korrekte solforholdene i søknaden.

– Vi har sett på denne saken i ettertid på bakgrunn av henvendelsen fra naboene og notatet fra byråden. Vi har også hatt et møte med naboene som har lagt frem sitt syn. Alle partier står på samme standpunkt som da saken ble vedtatt. Saken ligger nå til behandling hos Fylkesmannen. Komiteens handlingsrom i denne fasen er begrenset, men komiteen anmodet på generelt grunnlag byrådet om å gjennomgå praksis for bruk av sol- og skyggediagram i reguleringssaker, sier Victoria Marie Evensen (Ap), leder i byutviklingskomiteen.

– Hvorfor sa dere nei til alternativet fra PBE som ville ha gitt færre etasjer?

– Vår vurdering var at prosjektet vil gi gode, sentrumsnære boliger som passer godt med øvrig terreng og vi vektla at dette alternativet ville gi flere boliger enn det PBE innstilte på, sier Evensen.

Viser til arkitekten

Det er Taj Holding som eier eiendommen. Styreleder Terje Johansen sier at det er arkitekten som har beregnet solforholdene.

– Vi har brukt en arkitekt som har brukt et arkitektprogram til å beregne solforholdene. Derfor må dere høre om dette med arkitektfirmaet, sier Johansen.

Han legger til at selskapet har vært i kontakt med byrådsavdeling for byutvikling for å få en avklaring i saken.

– Vi vet at byrådsavdelingen mener at prosjektet trolig ville ha blitt godkjent likevel. Vi må huske at Oslo er en stor by, og alle kan ikke ha like gode solforhold.

– Hva sier kjøperne til at prosjektet er forsinket?

– Vi har varslet kjøperne at saken er fremdeles under behandling. Det er tredje gang vi varsler om forsinkelser. Nå har enkelte trukket seg. Jeg har vært i byggebransjen i 35 år, og aldri opplevd slik saksbehandling. Vi har holdt på med denne eiendommen i nesten fem år. Saken skulle ha blitt avgjort hos Fylkesmannen i forrige uke, men kommunen sendte ikke alle relevante dokumenter. Selv etter at Fylkesmannen ba om supplering. Så nå venter vi fremdeles, sier Johansen.

Andreas Vaa Bermann i PBE kjenner seg ikke igjen i Johansens påstand om at etaten skal ha brukt for lang tid. Han sier at dokumenter, som er unntatt offentlighet, ble sendt innen få dager.

Vet ikke hva som skjedde

Arkitekt Knut Haaland i HD Arkitekter har jobbet med denne saken. Han sier til Aftenposten at de registrerer at PBE har utarbeidet sine egne sol-/skyggediagrammer som avviker noe fra de diagrammene som fulgte reguleringssaken. Disse er forelagt byutviklingskomiteen uten at dette har endret noe på politikernes oppfatning av reguleringssaken.

– Vi har brukt et ordinært tegneprogram som heter Sketchup Pro til å beregne solforholdene. Vi vet ikke hvordan avviket kan ha oppstått, sier Haaland.

Han mener at saken har fått uforholdsmessig stor oppmerksomhet sammenlignet med de positive sidene som et strøkstilpasset og sentrumsnært boligprosjekt med 35 nye familieleiligheter vil gi.

– Har dere sett på rutinene deres i ettertid?

– Vi bruker det samme programmet, men har en nyere versjon av det.