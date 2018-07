Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 23.15 fredag kveld.

Åstedet skal være i Kristian IVs gate ved Det Norske Teatret. Politiet har sperret av området. Samtidig skal flere enheter ha søkt nordover mot området ved Bislett.

– Fornærmede hadde skader som ble ansett for å være alvorlige. Vi jobber nå for å få oversikt over hva som har skjedd. Foreløpig har vi ikke pågrepet noen, sier operasjonsleder Marita Aune.