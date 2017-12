Meteorologene er langt fra sikre på hvor mye nedbør det blir på Østlandet de nærmeste dagene, og om den kommer som regn, sludd eller snø.

Julaften kan det bli forbigående regn i kystområdene sør for Oslo. Nedbøren vil komme som sludd og snø i høyden, men ellers blir det skyet og oppholdsvær. Første og annen juledag ser det ut til å komme litt snø, men det er usikkert.

Best å gå i dalbunnene

– Får vi mellom fem og ti centimeter snø i juledagene, vil det bedre forholdene i marka betraktelig, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff.

– Våre løypebaser står klare til å preparere løyper første og annen juledag, hvis det kommer så mye snø at de lar seg preparere på nytt.

Jarle Jensen/Skiforeningen

Hun er akkurat kommet tilbake fra skitur lille julaften til Elvelia i Kjekstadmarka. Det er et av stedene Skiforeningen anbefaler skigåere nå. Mens tåken ligger tett over Oslo sentrum, forteller hun at det er lettskyet og fint i Kjekstadmarka.

– De beste forholdene nå er i dalbunnene der det har holdt seg kaldt, mens mildværet i høyden har gjort føret der skarpt og isete. I de lavereliggende løypene i Gråseterveien, Lysedammene, Heikampveien ut fra Sørkedalen og Sinnerdalen fra Tverrsjøstallen er det bra forhold, sier hun.

Akkurat nok snø – se opp for grus!

I høyden er det skiforhold fra Sollihøgda, og Bymiljøetaten i Oslo kommune kjørte fredag med scooter fra Frognerseteren i området mot Ullevålseter og Tryvannsstua.

– Her er det akkurat nok snø til å gå på ski, og har man flere par ski er det best å ta de gamle, sier hun. Det kan stikke opp kvist og grus, og man bør passe på i utforkjøringene.

Nord i marka er det noe bedre snøforhold. Gode utgangspunkter her vil være Brovoll og Sjonken på Romeriksåsene, Svartbekken og Mylla dam i Nordmarka nord.

Tor Stenersen

Sør og øst i marka er snøforholdene litt magrere, men det er preparert løyper på golfbanene både på Krohol og i Ytre Enebakk, sier Sheriff.

Fine forhold i nærmiljøanleggene

Det har vært gode temperaturer for kunstsnøproduksjon og det er fine forhold i anleggene på Greverud i Oppegård, Skullerudstua i Østmarka, Sørli i Nittedal, Hakadal i Varingskollen, Holmenkollen, lysløypen i Sørkedalen, lysløypen på Eineåsen, lysløypen på Vestmarksetra og på Eidsletta i Heggedal.

Jarle Jensen/Skiforeningen

Sheriff oppfordrer folk til å lese Skiforeningens føremeldinger og se på kartet – her er det informasjon om snøforholdene og tips til smøring.

Hun gjør også oppmerksom på at isen på marka-vannene er svært varierende, og at det kan være risikabelt å ferdes utenom merkede løyper på islagte vann.