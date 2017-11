Midtveis i bystyreperioden holder Oslo Høyre hva de lovet da Fabian Stang leverte inn nøklene til ordførerkontoret for litt over to år siden: Høyres mål er å fjerne eiendomsskatten.

I sitt alternative 2018-budsjett for Oslo gjør de nettopp det. Eiendomsskatten for bolig fjernes helt, skatten på næringseiendom reduseres med to tredjedeler.

Likevel går budsjettforslaget i balanse. Det får Høyre til ved å legge inn en lang rekke små kutt, men også flere store. Det går spesielt utover rødgrønne prestisjeprosjekter. Blant de foreslåtte kuttene er:

Bort med gratis kjernetid i Aks, altså skolefritidsordningen (129 mill. spart). Ikke øk antall ansatte i hjemmetjenesten (100 mill. spart). Sett søppelhentingen ut på anbud igjen (48 mill. spart). Dropp arbeidet med bilfritt byliv og lavutslippssoner (41,5 og 30 mill. spart). Stans arbeidet med trikk langs Ring 2 og til Tonsenhagen (15 mill. spart). Legg ned Klimaetaten som egen etat (6 mill. spart).

Fakta: Dette vil Høyre gi mer penger til Oslo Høyres budsjettforslag inneholder ikke bare kutt, men også mange nye bevillinger. Dette er noen av dem: 250 mill: Rehabilitering av kommunale barnehager. 100 mill: Opprustning av gater og byrom. 80 mill: Oppstart bygging av skøytehall på Valle Hovin. 60 mill: 1000 nye elbil-ladestasjoner. 46 mill: Generelt økning i grunnskolebudsjettet. 20 mill: Mer gatebelysning. 20 mill: Støtte så barn fra fattig hjem kan delta i fritidsaktiviteter og idrett. 20 mill: Rehabilitering av kirker.

Men den største innsparingen får Høyre til ved å budsjettere med effektivisering av driften i bydelene og ulike kommunale etater (nesten 300 mill. spart). Dette kalles gjerne rammekutt. Tiltaket er velkjent, Høyre brukte det regelmessig da de selv satt i byråd.

Men er ytterligere effektivisering mulig, eller vil det ramme tilbudet til innbyggerne? Det er fullt mulig, mener Østein Sundelin (H).

– Alle våre reduksjoner er også signalisert av byrådet for årene 2019 til 2021. Vi er mer utålmodige. Skal du først effektivisere, er det bedre å gjøre det til neste år enn å si at det skal skje om tre år, sier bystyrepolitikeren.

Vil kutte i IT og digital omstilling

Høyre foreslår samtidig å redusere pengebruken på digital omstilling (88 mill. spart), altså midler som blant annet går til å ut utvikle digitale tjenester for innbyggerne. For eksempel skjer fortsatt mange søknadsprosesser, som sykehjemsplass og hjemmetjenester, på papir.

– Er effektivisering realistisk uten at man først forbedrer dataløsningene?

– Vi er opptatt av at kommunen skal bruke åpne løsninger og løsninger som er «hyllevare». Å skulle utvikle egne når alternativer finnes, kan like gjerne være fordyrende. Dessuten har byrådet i liten grad redegjort for hva disse pengene faktisk skal gå til, sier svarer Sundelin.

Bruker nesten like mye på drift

Da byrådet la frem sitt budsjettforslag i september, møtte de kritikk fra en samlet borgerlig opposisjon, som blant annet mente at de rødgrønne «drar gullkortet og glemmer morgendagen.»

I sitt alternative budsjettforslag vil Høyre bruke nesten like nye penger på drift. Bare ca. 60 millioner kroner - av en total på over 56 milliarder - skiller de to forslagene.

Sundelin avviser at også Høyre trekker gullkortet. Han viser til at den store forskjellen ligger i investeringene. Det er dette som avgjør hvor mye ny gjeld kommunen tar opp.

Byrådet vil investere hele 14,5 mrd. i 2018 (en økning på 8 prosent fra 2017). Høyre vil redusere dette med mer enn 2 mrd. Det får de til med full stans i kjøp av flere kommunale boliger, og de vil fjerne budsjettpostene for «strategiske eiendomskjøp», altså kjøp av tomter kommunen om noen år kan trenge til for eksempel skoler og sykehjem.

– Dette er som i min og din privatøkonomi. Du kjøper ikke inn en ekstra leilighet i tilfelle du i fremtiden kanskje får lyst til å bruke den. Det har du ikke råd til privat, og det burde man ikke ta seg råd til med skattebetalernes peger, sier Sundelin.

De borgerlige står på sidelinjen

Høyres budsjettforslag er en ren papirøvelse, det vil ikke få flertall.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har forhandlet med Rødt om et budsjettforlik, som presenteres torsdag morgen. Sammen har de flertall og kan vedta hva de vil.