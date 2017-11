Den kalde, fine tida er her. Og den blir en stund.

Onsdag formiddag kunne Skiforeningen endelig gå ut med en gladmelding til dem som liker snø: Det er kommet bra med snø mange steder i Marka. Kraftig vind gjør at snødybden varierer mye, fra fem til 30 centimeter. Snøen blir liggende.

Skiføre har det vært lenge: Den aller ivrigste har allerede gått mye over hundre skimil i Marka.

Blått i ti dager

Hverken på Kikutstua, langt inne i Nordmarka, eller på Skullerudstua, bynært i Østmarka, melder meteorologene og Yr en eneste rød temperatur i sitt langtidsvarsel for de neste ti dagene. Det er helblått.

Medaljens bakside er at det ikke varsles mer nedbør. Det betyr at der hvor det ikke er snøkanoner, kommer det ikke mer snø enn det som allerede er kommet. Bortsett fra for kanskje noen fjoner på torsdag.

Jobbe, jobbe, jobbe

Både Skiforeningen, Oslo kommune og andre aktører jobber kontinuerlig med å legge forholdene til rette både der det er kanonsnø og der det er nok villsnø. Det tromles og pakkes traseer, og så lages det spor der det er mulig.

Kraftig vind har ført til at trær har falt over veier og løyper mange steder. Skiforeningen vil gjerne ha beskjed hvis du kommer over trær som er for store til at du klarer å få dem ut av løypa.

Det skjer noe hele tiden, så et kan være smart å følge med på Skiforeningens føremelding hvis du er blant dem som kjenner at det begynner å krible under skisålene.

Skiforeningen

Skogsbilveiene

Det er gjerne på skogsbilveiene at det først blir mulig å gå på ski. Skiforeningen får tillatelse av grunneiere til å benytte flere av veiene som skiløyper i vintersesongen. Frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og annen virksomhet. Skiforeningen skriver at den «er i tett dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes.» Enda en grunn til å sjekke føremeldingen.

For denne vinteren lever fortsatt håpet, den forrige ble en av de dårligste skivintrene i Marka noen sinne.

Skiforeningen advarer mot å gå ut på vannene: Det er farlig. Istykkelsen kan varierer mye på ett enkelt vann, selv om den er trygg ett sted, kan den være usikker et annet.

Per Gulbrandsen/Skiforeningen

Her kan du lese om forholdene mark for mark

Skiforeningen melder om generelt variable snøforhold. Noen steder er snøen blåst bort, og det er fare for kvister og stein. Man bør være forsiktig i utforkjøringer – og ikke bruke de aller fineste skiene, skriver foreningen:

Nordmarka nord: På Svartbekken er det 10–25 cm snø. Løypene ble kjørt opp onsdag. Fine forhold.

Romeriksåsene: På Brovoll blir det flotte forhold. Sporene blåser lett igjen, og vi anbefaler klassisk ski fremfor skøyteski.

Nordmarka sør: Terrengløypene fra Kikut til Nordmarkskapellet er pakket. Variable forhold fordi vinden mange steder har blåst snøen til skogs. Oslo kommune har kjørt med skuter og dekkrulle Sognsvann-Ullevålseter-Frognerseteren. Ikke sporsatt, fare for kvist og stein. I Holmenkollen det preparert en løype på omkring 700 meter.

Lillomarka: Snøkanoneren går på Linderudkollen, det er mulig å gå på ski på veiene.

Det er bare å innse, for skiløperne i Oslo går utviklingen i feil retning.

Krokskogen: I Sørkedalen er det mellom 5 og 20 cm snø. Løypa fra Skansebakken til Lysedammene og videre til Løvlia er preparert med skuter og matte. På Ringkollen har det kommet 30 cm nysnø. Det er også gode forhold videre til Løvlia. På Sollihøgda er Djupdalsveien preparert med løypemaskin for både klassisk og fristil. Flotte forhold fra Sollihøgda til Sørsetra.

Vestmarka: I lysløypa ut fra Solli er det to spor og skøytetrasé, fine forhold på skogsbilveiene. Lite snø i terrengløypene. I Askers nærområder er det fortsatt litt lite snø. Grønlandsveien fra Vestmarksetra til Mikkelsbonn er preparert, men det er lite snø, vær forsiktig.

Kjekstadmarka: Det er fine forhold i lysløypa Spikkestad, Elvelia og veinettet Kjenner-Heggsjø-Sørummyra. Det er mest snø vest i Marka. På Eidjordet er det fine forhold i den ca. 400 meter lange runden på skileiken. Gode forhold fra Eiksetra i Lier.

Østmarka: Golfbanen Ytre Enebakk og Krokhol er kjørt for klassisk, og lysløypa på Driv-plassen og Krokholveien er pakket med scooter.

Sørmarka: Runden på golfbanen på Greverud på 400 meter har fine forhold.