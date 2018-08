Mange museer i Oslo melder om publikumssvikt

Arnfinn Mauren

Det er nærmest en naturlov: Fint vær er som regel dårlig nytt for museenes besøkstall. Men sist fredag var det mange turister i Oslo som ikke lot seg friste av pluss 34 grader. Tusenvis gikk heller innendørs og beundret kunstverk, vikingskip og Kon-Tiki.

– Denne turen har vært planlagt uavhengig av hva slags vær det ble. Familien var her i fjor, og nå blir det en årlig foreteelse, forteller Herman Torsøe fra Andebu i Vestfold.

Lett antrukket i shorts gikk han og familien fra kunstverk til kunstverk i Nasjonalgalleriet. Den kunstinteresserte 16-åringen hadde sett frem til besøket i lang tid. Varmen utenfor fristet ikke.

– Om jeg skulle ha tatt valget på nytt, så ville jeg fortsatt ha dratt til Oslo. For meg er det stort å komme inn på dette museet, hvor så mange forskjellige kunstnere presenteres.

Svikt sammenlignet med rekordårets sommer

Museene merker imidlertid det langvarige finværet. De fleste av de store Oslo-museene har hatt en nedgang i besøket i sommer. Men de sammenligner seg med fjoråret – som var tidenes beste år for museene.

– I forrige uke hadde vi noen tusen besøkende færre enn det vi hadde tilsvarende uke i fjor, opplyser kommunikasjonsrådgiver Matias Helgheim hos Nasjonalgalleriet.

Hvis trenden fra juni og enkeltuker i juli fortsetter, kan Nasjonalgalleriet gå på en svikt i besøkstallet på opptil 20 prosent i sommer. Men det sammenlignes med en rekordsommer med godt «museumsvær». Årets fem første måneder viser dessuten vekst i besøkstallet.

– Vi ser en nedgang i juni-tallene, og det var nok været som spilte inn her. I de fleste månedene tidligere i år, har det vært en økning. Det er sommermånedene som skiller seg ut, sier Helgheim.

Heller på museum enn å ligge på dekket

Men fredag illustrerte fulle båter fra Rådhuskaien med kurs for museene på Bygdøy, at det ikke bare har vært «dårlige dager» i sommer. Fredag fyltes nemlig museene opp med flere tusen besøkende fra tre store cruiseskip.

– Det er varmt, men vi vil heller på museum enn å ligge i en fluktstol på dekket, sier Elizabeth Rutchford fra Baltimore i USA.

Sammen med barna Declan og Finn, og far og bestefar Tom Harrold, hadde hun ett mål fredag: Kon-Tiki-museet. Varmen la ingen demper på forventningene.

– Dette har vi gledet oss til i månedsvis. Vi så Kon-Tiki-filmen fra 1950, og da bestemte vi oss for at vi måtte dra hit under cruiseferien i Norge.

Gedigen opptur på sommerens varmeste dag

Den amerikanske familien hadde også Vikingskipshuset på programmet. Innenfor dørene der, var det ingen tegn til besøkssvikt.

– Jeg tipper vi hadde 7.500 besøkende fredag. Det er det meste vi har hatt på en enkeltdag i år. Vanligvis ligger dagsbesøket på mellom tre og fire tusen, forteller driftskoordinator Lars Martin Hanssen ved Vikingskipshuset, som ligger under Kulturhistorisk Museum.

Passasjerer fra de tre cruiseskipene er årsaken. Men på en vanlig dag merker museet at været spiller inn på folks valg. Juli-tallene er ikke klare, men det var færre besøkende i juni. Ikke bare blir det litt færre besøkende når det er fint vær. Besøkende oppholder seg også kortere tid inne i museet.

– Det fine været har klart hatt innflytelse på juni måned spesielt. Men besøkstallene for januar frem til mai var gode og bedre enn i 2017, opplyser avdelingsleder Anette Maartmann-Mo ved Kulturhistorisk Museum.

Hadde store forventninger

Men det kan også bli så varmt – slik det var på fredag – at museene blir et etterlengtet avkjølingsrom. På en av Nasjonalgalleriets sofaer satt Minsun Park fra Sør-Korea og prøvde å kjøle seg ned med en vifte. Hun hadde ingen behov for å komme seg ut.

– Jeg er på en rundtur til flere museer i Oslo, og det er faktisk bedre å være inne enn ute nå. Det hadde jeg ikke ventet i Norge.

Men fortsatt er det uvisst i hvor stor grad nedgangen i sommermånedene vil påvirke de totale tallene for 2018. Nesten en samlet museumsbransje meldte om et rekordår i fjor, og ved inngangen til 2018 var museenes forventninger høye.

– Først i høst vil vi se om finværet har påvirket publikumsbesøk, når museene har fått sammenfattet sine sommertall, påpeker Line Endresen Normann, direktør for reise og kulturbransjen i Virke, hovedorganisasjonen for tjenestenæringene.