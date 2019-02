Oslo før: Også forslaget om 13 etasjer på Egertorget utløste i sin tid storm

Mens vi i dag synes at Horngården ved Egertorget har en udramatisk høyde, ble den faktisk regnet som Norges første høyhus da det sto ferdig for firmaet H. Horn & Co. i 1930.

Arkitekten bak bygget, Lars Backer, så for seg at høyderyggen bak Stortinget ville være et flott og markant sted å ha et signalbygg, samtidig som han visste at en overdreven høyde ville utløse debatt. Han tegnet derfor bygget i to varianter, én på 13 etasjer slik han helst ville den skulle være og én mer akseptabel utgave på åtte etasjer.