Fredag kveld førte fastkjørte vogntog til trafikkaos og kø flere steder i Oslo.

– På E6 mellom Bryn og Ryen står tre-fire vogntog fast i bakken opp mot Ryenkrysset. Politi og bergingsbil er på vei for å hjelpe dem, sa trafikkoperatør Nils Aa i Statens vegvesen klokken 20.30.

Politiet prøvde å lede trafikken forbi trailerne i den grad det var mulig. Ifølge Aftenpostens journalist på stedet var det minst ti vogntog som sto fast i den relativt slake oppoverbakken klokken 21.

I Skulleruddumpa lenger sør sto to vogntog fast i 20.30-tiden.

Nærmere klokken 22 var det meste av problemene løst og vogntogene hjulpet videre.

– Det er mindre trafikk, og vi har fått brøytet hovedveinettet. Men det er fortsatt snø på mange veier. Så vi oppfordrer alle til å kjøre sakte og vise hensyn, sier Aa.

Travel ettermiddag for bergingsbilene

Ettermiddagen var travel for bergingsbilene, og det har særlig vært mye å gjøre i Skulleruddumpa. Politiet meldte i 17-tiden at to utenlandske vogntog sto fast og spant uten å komme seg videre. Dette skapte store trafikale problemer, med redusert fremkommelighet og mye kø.

I 18.30 tiden kunne politiet fortelle at ytterligere to vogntog sto fast på snøføret, slik at totalen var oppe i fire.

– Nå er det helt kaos der, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Aftenpostens reporter på stedet kunne fortelle at bergingsbilene fra Viking og Falk hadde problemer med å komme frem til vogntogene. Derfor stengte politiet veien.

Ved 1930-tiden var vogntogene fjernet og samlet på Esso-stasjonen i nærheten. Politiet åpnet veien igjen.

Hans O. Torgersen

Ikke skodd for snøføret

Ifølge politiet var ikke dekkene på de utenlandske vogntogene tilpasset føret. De er blitt pålagt å legge på kjetting.

Tidligere på dagen kjørte en bil inn i et hus i Ekebergveien. Her ble veien stengt i lengre tid, etter at bergingsbilene også ble stående fast i bakkene opp til ulykken.

Hans O. Torgersen

Det kraftige snøfallet har resultert i flere ulykker mange steder i landet. Operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt meldte at de mellom klokken 14.30 og 21.50 fredag hadde loggført 75 større eller mindre trafikkhendelser.

Operasjonsentralen i Sør-Øst pd har siden kl 1430 loggført 75 større eller mindre trafikkhendelser, alt fra trafikkulykker til kjøretøystans. Ingen alvorlige personskader ved noen av hendelsen. Buskerud og Telemark har vært mest belastet med trafikale utfordringer. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) February 1, 2019

Snøværet fortsetter lørdag

Det har kommet opptil 15 centimeter snø på Østlandet fredag, avhengig av lokale forhold. Det opplyser vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt. Hun sier at snøværet fortsetter frem til lørdag kveld. Men snømengden blir noe mindre lørdag enn fredag.

– Fra og med lørdag kveld er det ventet stort sett oppholdsvær sør for Mjøsa. I andre deler av Sør-Norge, som Agder og Langfjella, kommer oppholdsværet allerede lørdag formiddag, sier Valved.

Søndag er det ventet at skydekket vil sprekke opp på Østlandet, og vi vil få sol. Temperaturene vil synke noe søndag kveld, ned mot fem til ti minusgrader.