Politiet meldte i 17-tiden at to utenlandske vogntog sto fast i dumpa og spant uten å komme seg videre. Dette skapte store trafikale problemer, med redusert fremkommelighet og mye kø.

I 18.30 tiden kunne politiet fortelle at ytterligere to vogntog sto fast på snøføret, slik at totalen var oppe i fire.

– Nå er det helt kaos der, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Aftenpostens reporter på stedet kunne fortelle at bergingsbilene fra Viking og Falch hadde problemer med å komme frem til vogntogene. Derfor stengte politiet veien. Ett vogntog klarte å komme seg opp bakken på egen hånd.

Ved 1930-tiden var vogntogene fjernet og samlet på Esso-stasjonen i nærheten. Politiet åpnet veien igjen.

– Trafikken beveger seg sakte igjen, men det er fortsatt mye kø, forteller Aftenpostens mann på stedet.

Hans O. Torgersen

Ikke skodd for snøføret

Ifølge politiet er ikke dekkene på de utenlandske vogntogene tilpasset føret. De er blitt pålagt å legge på kjetting.

Dette er det eneste trafikkuhellet fredag kveld i Oslo. Tidligere på dagen kjørte en bil inn i et hus i Ekebergveien. Her ble veien stengt i lengre tid, etter at bergingsbilene også ble stående fast i bakkene opp til ulykken.

Det kraftige snøfallet har resultert i flere ulykker mange steder i landet.

Ytterligere to vogntog som sliter på føret. E6 ved Skulleruddumpa sydgående, er nå midlertidig stengt slik at bergingsbiler får best mulig arbeidsforhold. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 1, 2019

Snøværet fortsetter lørdag

Det har kommet opptil 15 centimeter snø på Østlandet fredag, avhengig av lokale forhold. Det opplyser vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt. Hun sier at snøværet fortsetter frem til lørdag kveld. Men snømengden blir noe mindre lørdag enn fredag.

– Fra og med lørdag kveld er det ventet stort sett oppholdsvær sør for Mjøsa. I andre deler av Sør-Norge, som Agder og Langfjella, kommer oppholdsværet allerede lørdag formiddag, sier Valved.

Søndag er det ventet at skydekket vil sprekke opp på Østlandet, og vi vil få sol. Temperaturene vil synke noe søndag kveld, ned mot fem til ti minusgrader.

– Søndagen kan blir en fin skidag, sier meteorologen.