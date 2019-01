Da mannen i 40-årene møtte opp ved Bøler senter i Oslo 2. november 2017 var det ikke to hasjselgere han møtte, men politiets spanere med en tung bag helt fri for narkotika.

Dagen før ble nemlig to menn på 27 og 28 år pågrepet med 60 kilo hasj Oslo-politiet mener idrettsprofilen hadde bestilt.

Hasjen var byttet ut med noe som veide like mye, og idrettsprofilen ble pågrepet da han var kommet helt hjem med bagen.

– Totalt mener vi at denne saken dreier seg om innførsel av 180 kilo hasj. 60 kilo hasj ble funnet hjemme hos to menn i 20-årene, mens en mann i 40-årene ble pågrepet etter å ha hente hasjen, sier politiadvokat Line Presthus i Oslo politidistrikt.

Da politiet ransaket eiendommen hans, fant de 30 kilo hasj.

– Han innrømmer befatning med dette hasjpartiet. I tillegg er han siktet for forsøk på å kjøpe ytterligere 60 kilo, sier Presthus.

Saken dukket opp i kjølvannet av Oslo-politiets «Operasjon Gamma», som våren 2017 rettet seg inn mot miljøet rundt Young Bloods og den økende kriminaliteten i Oslos sør-østlige bydeler.

Idrettsprofil

Mannen var i mange år en av Norges største profiler innen sin idrett og har flere NM-titler.

Han ble varetektsfengslet for åtte uker, men ble løslatt i januar i fjor, fordi politiet ikke fryktet at bevis kunne gå tapt eller at han ville forsøke å stikke av.

– Kan være en politiprovokasjon

Presthus sier hun regner med å sende over saken til statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse i løpet av januar.

Mannens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, sier at hennes klient mener at andre har pratet ham inn i saken.

– Han visste ikke at det var narkotika i bagen spanerne kom med. Dette kan derfor være en ulovlig provokasjon fra politiets side. Før jeg kan si noe mer om dette må vi få klarhet i faktum, sier Bugge.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Unni Friis sier at 27-åringen nekter straffskyld.

– Han mener andre har dratt ham inn i en sak han ikke kjenner, sier Friis.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer 28-åringen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet har gjort beslag både i bydel Østensjø, i Groruddalen og på Romerike. Likevel tror de at halvparten av hasjpartiet forsvant ut på markedet før politiet kom på sporet av hasjgrossistene.