Arkitekter har nå tegnet et forslag til rekkehus på toppen av et kvartal i Kongens gate. Kvadraturen i Oslo trenger sårt boliger og mennesker, mener de.

Tegningene er laget i en studie bestilt av Oslo kommunes plan- og bygningsetat. Nå tar opposisjonspartiet Høyre tak i arkitektenes idé, og vil ha den gjennomført.

Ifølge en ny mulighetsstudie, bor det bare 950 mennesker i Kvadraturen. Skal det bli mer liv og røre må dette bli flere mennesker der, mener mange.

– Vi ønsker å legge til rette for flere boliger og flere boligtyper i Kvadraturen. Her har vi et taklandskap som passer til rekkehus og grøntområde, sier Pia Farstad von Hall (H), medlem i byutviklingskomiteen.

Ingar Storfjell

Arkitekt Christine Grape var på studietur i Brussel for å se hvordan de har laget bilfritt byliv sammen med byutviklingsbyråden og «Levende Oslo».

– I Brussel har man valgt å innføre bilfritt sentrum innenfor ring 1, ikke ulikt Oslo. Den store forskjellen er at mens Brussels ring 1 er mindre enn Oslos, bor det 100.000 mennesker der, mens det i Oslo bor 950, påpeker Christine Grape, daglig leder i Grape Architechts.

Hun mener det er et stort potensial for flere boliger i sentrum selv om store deler av bebyggelsen er underlagt ulike former for vern. Flere av disse kan bygges på tak, tror hun.

Les også: Byantikvaren vil frede kirker som legges ned

Grape Architects i samarbeid med Asplan Viak og SLA

Ingar Storfjell

Fikk du med deg denne byplanen? Tre 60–70 meter høye sykehusblokker planlegges på Gaustad

Grape Architects i samarbeid med Asplan Viak og SLA

Høyre vil ha 10.000 flere innbyggere Kvadraturen

Ifølge Høyres Pia Farstad von Hall er forslaget fra Grape en av grunnene til at Høyre nå foreslår rekkehus i Kvadraturen.

– Men forslaget er også inspirert av Oslo Høyres mål om å etablere boliger til 10.000 mennesker i Kvadraturen, sier von Hall.

Hun mener Grapes idé er et godt eksempel på hvordan kvartaler kan utvikles ved å bygge på takene. Forslaget innebærer også å åpne opp bakgårdene, slik at det blir mulig å gå gjennom kvartalene.

Ifølge von Hall er det nå flere grunneiere ønsker å etablere boliger i Kvadraturen.

– Men de venter på hverandre. Høyre ønsker å dytte i gang prosessen.

Ingar Storfjell

Fakta: Kvartaler som, ifølge Høyre, kan egne seg for ombygging til bolig: Bankplassen, Christiania Torv, Nedre Slottsgate, Øvre Slottsgate, Kongens gate, Skippergata, Thon-kvartalet i Kirkegata, Dronningens gate Kilder: Kvadraturforeningen, Oslo Høyre, Oslo 100.000

Byantikvaren er positiv

Byantikvaren mener Kongensgatekvartalet egner seg godt for boligutvikling.

– I dette kvartalet er det modernistiske bygninger, og de tåler ganske mye. Derfor er vi ikke negative til rekkehus på taket her, forutsatt at de er trukket tilbake fra gaten, sier byantikvar i Oslo Janne Wilberg.

Hun presiserer at byantikvaren ikke har sett illustrasjoner som viser hvordan disse taklandskapene vil virke fra andre deler av byen.

Olav Olsen

– Blant annet er det avgjørende hvordan det vil bli seende ut fra for eksempel Akershus festning. Vi er også positive til endringer inne i bakgården der hvor det finnes bygninger som kan transformeres og kanskje også rives, sier Wilberg.

Men hun påpeker at også de som bor i de lavere etasjene, bør få tilgang til taket.

– Hvis man velger å bygge rekkehus, privatiserer man takflaten som representerer en ressurs her. Man må spørre om det er lurt å privatisere dette arealet eller om også de som bor i de nederste etasjene bør få tilgang til taket, sier Wilberg.

Rekkehus på tak kan være aktuelt flere steder

– Kan rekkehus på tak være aktuelt i andre deler av Kvadraturen?

– Det kan hende det er flere tak som egner seg, men vi må gjøre en ordentlig kartlegging av potensialet før vi kan si mer om det, sier hun.

Hun presiserer at det å etablere boliger i Kvadraturen ikke er noe nytt.

– I mange av disse bygårdene var det jo boliger oppover i etasjene. Å ta tilbake disse er en veldig god idé som flere er i gang med å realisere, sier Wilberg.

Rolf Øhman

Byråden: – En spennende idé

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen understreker at byrådet er opptatt av flere boliger og vitalisering av Kvadraturen.

– Derfor har vi satt i gang flere initiativ parallelt, blant annet denne mulighetsstudien. Rekkehus på takene er en veldig spennende idé og jeg er glad for at vi får belyst de mange mulighetene som finnes, sier Marcussen.