Nye Jordal Amfi skulle stått klart til seriestart i ishockey nå i høst, men utfordringer med grunnforholdene har ført til at hele prosjektet nå ligger an til å bli nærmere to år forsinket. Entreprenør NCC anslår nå at hallen vil stå ferdig sommeren 2020.

Samtidig ligger regningen til Oslo kommunes innbyggere an til å vokse fra 553 til 694 millioner kroner.

Sprekker i gulv, vegger og tak

Nå har det dukket opp ytterligere problemer. Aftenposten har fått innsyn i dokumenter sendt til det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg, som er byggherre for Jordal Amfi. Disse viser at en rekke naboer til byggeområdet opplever at gulv, vegger og tak har slått sprekker, og at bygninger har seget og fått skjevheter.

Fakta: Nye Jordal Amfi Den gamle arenaen ble bygget i 1951 og fikk tak i 1971. I januar 2017 startet rivingen av det sjarmerende, men svært forfalne anlegget. Det nye amfiet ble egentlig planlagt til et mulig Oslo-OL i 2022. Selv om OL-planene ble vraket, gikk bystyret videre med flere av anleggsplanene som hadde blitt laget. For å holde kostnaden nede, ble størrelsen på det nye anlegget nedskalert. Det nye amfiet får plass til 5500 publikummere. Det skal, som før, være hjemmebane for VIF hockey. Anlegget skulle egentlig stå klart i september 2018, men ifølge entreprenøren vil det ikke blir ferdig før sommeren 2020.

– Det dreier seg om terrassedører og vinduer som er trege fordi de har seget ned, sprekker i plater på vegger og gliper mellom listverk i tak og langs gulv, sier Kjersti Sletteng, som er styreleder i sameiet Kampen Hageby. Hun opplyser at dette gjelder fire hus i sameiet.

I tillegg er det også meldt inn skader på eiendommer i Jordal Terrasse, Aurskoggata, Hølandsgata, Elverumsgata og Ullensakergata.

Alle disse adressene ligger tett på byggeområdet, og de nærmeste bygningene ligger kun 10–20 meter fra byggegropen.

Mener sprengningsarbeid kan være årsaken

Det har vært gjennomført mye sprengningsarbeid for å komme tilstrekkelig ned i bakken der den nye idrettshallen skal bygges. Byggesaksdokumenter viser at det har vært problemer med at fjellet faller av fra den sørvestlige delen av byggeplassen.

– De fleste mener skadene har oppstått i forbindelse med sprengningsarbeid, sier Sletteng.

Grunnforholdene er blitt pekt på som en sentral risiko i arbeidet, ifølge Kultur- og idrettsbygg. Det er blitt avdekket store mengder alunskifer, en bergart som har vist seg å være en hodepine for flere store byggeprosjekter i Oslo-området.

– Det som er problemet med alunskifer, er at den utvider seg når den utsettes for oksygen, og siden vann. Det kan få dramatiske konsekvenser i form av setninger, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen i Sintef Byggforsk.

I tillegg inneholder alunskifer giftige tungmetaller som gjør at den må behandles som en forurensningskilde.

Kommunen peker på entreprenøren

En annen nabo peker også på sprengningsarbeidet som en mulig forklaring på skadene som har oppstått.

«Under sprengningsarbeidene som ble gjennomført tidlig i byggeprosessen for Jordal-anlegget, opplevde vi svært store rystelser (...) Blant annet førte rystelsene til at flere gjenstander falt ned fra hyller i min stue (3. etasje), og glasskjermen til en lampe i taket falt ned og knuste», skriver en av naboene, som eier en bygård i Hølandsgata.

Han melder om skader i kjeller og våtrom, som vil bli «nokså omfattende og kostbare» å utbedre.

Ber naboene ta kontakt med forsikringsselskapet

– Alle som har tatt kontakt, har fått samme tilbakemelding, og det er at de må ta dette videre med sine respektive forsikringsselskap. De vil da vurdere skaden og ta saken videre, noe som er normal prosedyre, sier Haakon Berg Jensen, som er kommunikasjonssjef for Eiendom i Kultur- og idrettsbygg.

– Dette er en forsikringssak mellom bygningseierne og NCC, sier NCCs prosjektleder Karsten Haugen, som henviser til Kultur- og idrettsbygg for ytterligere spørsmål.

Kultur- og idrettsbygg ønsker foreløpig ikke å peke på hvem som har ansvaret for det som har skjedd.

– Det er for tidlig å konkludere rundt hvem som har skylden. Nå ønsker vi å håndtere dette på best mulig måte, sier Berg Hansen.

– Er dette noe som er utbredt ved andre prosjekter dere har hatt ansvaret for?

– Dette prosjektet skiller seg nok en del ut fra andre prosjekter ved at det er utført sprengningsarbeider og fjernet mye masse. Men det er nok litt vanskelig å mene noe om hvor utbredt dette er.

Forsker: Kan bli kostbart om fundamentene er skadet

Det er foreløpig ikke klart hvor mye det vil koste å utbedre skadene. Det er Gjensidige Forsikring som har hatt kontakt med Oslo kommune på vegne av beboerne i Kampen Hageby, men selskapets representant ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.

– Er man heldig, så er det snakk om overfladiske skader som lett kan repareres. Men dersom det dreier seg om skader som for eksempel krever inngrep i fundamentet, så snakker vi fort om kostnader i hundretusenkronersklassen og oppover, avhengig av bygningenes størrelse, sier Bøhlerengen i Sintef Byggforsk.

Han understreker at det er viktig å følge med på situasjonen videre.

– Det viktigste når man oppdager slike skader, er å plombere sprekkene, slik at man kan følge med på om det utvikler seg videre. Det vil være mer dramatisk enn om det har «satt seg».