Skapte spetakkel på Wall Street - nå står «Fearless girl» på Karl Johan

Skulpturen «Fryktløs pike», opprinnelig kalt «Fearless Girl», er flyttet til fra USA til Oslo. Den ble avduket utenfor Grand i Oslo på selveste kvinnedagen.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sto for avdukingen i formiddag.

C. Ludens Ringnes stiftelse har gått til inn kjøp av «Fearless girl», laget av den amerikanske kunstneren Kristin Visbal.

Skulpturen vekket internasjonal oppmerksomhet og blandede reaksjoner da den ble plassert vis á vis den berømte oksen på Wall Street i New York dagen før 8. mars 2017.

Grand hotell

Stolt over å bringe skulpturen til Norge

– Det gleder meg å kunne presentere et kunstverk som er en feiring av likestilling, og en oppfordring om å leve fryktløst i møte med alt og alle som holder kjønnsulikheten ved like, sier styreleder Christian Ringnes. Han er stolt over å bringe «Fearless Girl» til Norge.

– Jeg håper alle mer eller mindre kunstinteresserte Osloborgere tar turen hit, sier hotelldirektør Fredrikke Næss.