Her er konserthøsten i Oslo

Ikke en dag uten musikk i Oslo: På små klubber til de store arenaer kan du se alt fra lovende nykommere til etablerte verdensnavn. Her er et utvalg av begge deler.

Listen er naturligvis ikke fullstendig, og det kan forekomme endringer. Dessuten har vi ikke tatt med faste programposter som jammene på Herr Nilsen, Kampenjazz søndager, Oslo-Filharmoniens høstprogram med mer.

Husk også at vi hver uke har ti tips for helgen der du kan få ytterligere informasjon om hendelser i byen.

September

1. sep. Susanna & the Brotherhood of Our Lady Verk basert på Hieronymus Bosch Nasjonal Jazzscene Victoria

1.–2. sep. Granittrock Gratisfestival m. Seigmen, Honningbarna m.fl. Grorudparken

1.–3. sep. Barrikadefest Minifestival m. bl.a. Dark Times, Urbanoia Barrikaden, Hausmanns gate

2. sep. Kvelertak Norsk metal/rock Vulkan Arena Visste du at Kvelertak har gitt ut et av verdens beste metal-album?

... og etterpå skal de varme opp for Metallica

Arve Tellefsen, Håvard Gimse, Knut Buen Mestermøte Riksscenen, Schouskvartalet

Knut Reiersrud Bluesrock Herr Nilsen

6.–17. sep. Ultimafestivalen Samtidsmusikk Flere scener i Oslo, se ultima.no/program

7. sep. Volbeat Dansk hardrock Telenor Arena Slik låt de på Tons Of Rock-festivalen

Julie Byrne Amerikansk folk/americana Parkteatret

7.–9. sep. AFTR Fest Psykedelia, undergrunnsrock, metal m.m. Se fullt program på facebook.com/aftrfest/ Blå, Revolver,Ingensteds og Kafe Hærverk

8. sep. Don Bryant & the Bo-Keys Soulveteran fra Memphis Cosmopolite

8.–9. sep. Åge Aleksandersen & Sambandet Trønderrockens far, UTSOLGT, ekstrakonsert 29. sep. Rockefeller Dette Åge-albumet har definert norsk populærmusikk

Slik gikk det da Åge endelig fikk spille i Royal Albert Hall

9. sep. Colin Stetson Solosaksofonist, har spilt m bl.a. Tom Waits, David Byrne og Lou Reed Nasjonal Jazzscene Victoria

14. sep. DJ Shadow Hiphop-produsent Rockefeller

Kaveh Rapper. To konserter, en u aldersgrense kl. 17, en over 18 kl. 20 Parkteatret Kaveh overbeviste anmelderne på Bylarm

16. sep. Lao Che Polsk punk/rock/elektronika Cosmopolite

19. sep. Jan Eggum m Oslo Strings Visekunstner Rockefeller

20. sep. Ane Brun m KORK Singer/songwriter Oslo Konserthus Slik var Ane Brun på Øya

21. sep. Jaga Jazzist Norsk jazzorkester Parkteatret

22. sep. Mari Boine Samisk verdensartist Oslo Konserthus Dette mente Aftenpostens anmelder om Mari Boines nyeste album

Windhand Amerikansk rock Blå

22. september Myra Rapper. To konserter, en u aldersgrense kl. 18, en over 18 kl. 20 Parkteatret

22.–23. sep. Urfaust Metal, med gjester Revolver

23. sep. Ellen Andrea Wang Bassist med spennvidde. Slippfest Nasjonal Jazzscene Victoria

Motorpsycho Alternativ rock Oslo Konserthus - Et vitalt rockemonster

24. sep. Tori Amos Amerikansk singer/songwriter Oslo Konserthus

All them Witches Metal Revolver

25. sep. Susanne Sundfør Norsk artist Oslo Konserthus Bergtok vår anmelder

Sting Britisk pop/rock Spektrum

27. sep. Ava Mendoza Rock/avantgarde-gitarist type Hedvig Mollestad Nasjonal Jazzscene Victoria

27. sep. John Legend Amerikansk soul-singer/songwriter Spektrum

28. sep. PUST Vokalgruppe feirer nytt album Cosmopolite

Grave Pleasures Metal Revolver

29. sep. Wobbler, Tusmørke m.fl. Mini-progfestival Jacob kirke

Solveig Slettahjel Soloopptreden med en mangslungen artist Nasjonal Jazzscene Victoria

Åge Aleksandersen & Sambandet Trønderrockens far, ekstrakonsert Rockefeller

29.–30. sep. Klovner i Kamp Norsk hiphop Sentrum scene Bli med Klovner tilbake til røttene

Oktober

1. okt. Diana Krall Amerikansk jazzstjerne Spektrum Les hva vår anmelder mente om Kralls nyeste album

Sage Francis Eksperimentell hiphop Revolver

Pallbearer Doom metal John Dee

6. okt. Sigur Rós Islandsk postrock Spektrum

7. okt. Greni Norsk rock Rockefeller

8. okt. Shabazz Palaces Hiphop-duo Parkteatret

10. okt. Mogwai Skotsk postrock Rockefeller Anmeldelse av Mogwais Rave Tapes

Mew Rock Sentrum scene

Church of Misery Japansk doom metal Blå

Ufomammut Metal Blitz

12. okt. Enslaved Ekstrem metal Blå Les anmeldelse av In Times her

... og se hvor den havnet på anmeldernes toppliste

13. oktober Fairport Convention Britiske folkrock-legender Riksscenen, Schouskvartalet

Paal Flaata Norsk sanger Parkteatret

14. okt. Goran Kajfes Subtropic Arkestra Miks av tyrkisk psykedelia, afro-brasiliansk og jazz med mer. Nasjonal Jazzscene Victoria Kajfes har vunnet denne gjeve prisen

The Hollies Britiske 60-tallshelter Oslo Konserthus Vet du dette om The Hollies?

The Dream Syndicate Amerikansk rock Rockefeller

DDE Norsk festmusikk Spektrum

Comet Kid Rock. To konserter, en u aldersgrense kl. 18, en over 18 kl. 20 Parkteatret

16. okt. Nick Cave and the Bad Seeds Australsk rocker Spektrum Er dette Nick Caves sterkeste album?

18. okt. Lorde Australsk artist Sentrum scene Dette mente vår anmelder om Lordes nyeste album

19. okt. Emel Mathlouthi World/elektronisk pop fra Tunisia Cosmopolite

Sudan Dudan Folkemusikk av klasse Riksscenen, Schouskvartalet Har du hørt disse folkemusikk-albumene?

Ole Edvard Antonsen Trompetist Sentrum scene Er festivalsjef for Norges mest utskjelte arena

Melvins Amerikansk tungrock Blå

20. okt. Machine Gun Kelly Amerikansk hiphop Sentrum scene

21. okt. Thåström Svensk rock Spektrum Er blitt vintermørkets fyrste

Julie Bergan Norsk popsanger/låtskriver Rockefeller Julie Bergan vant Bylarm

22. okt. Åse Kleveland Artist i særklasse Rockefeller Husker du da Åse Kleveland var kulturminister?

Arrested Development Amerikansk hiphop Vulkan Arena

23. okt. Robyn Hitchcock Britisk låtskriver Café Mono

24. okt. Dweezil Zappa Spiller Frank Zappa Sentrum scene Frank Zappa - hvor begynner man?

27. okt. Chuck Prophet & the Mission Express Amerikansk rock Café Mono

27.–28. okt. Svart Oktober fest Metal Blitz

28. okt. Nico & Vinz Norske hiphop/R & B-stjerneskudd Sentrum scene

29. okt. Bryson Tiller Amerikansk singer/songwriter/rapper Sentrum scene

30. okt. Cory Henry & the Funk Apostles Funk/soul/jazz Cosmopolite

Psychic TV Alternativ rock Blå Er PTV-sjefen verdens ondeste?

November

1. nov. Oscar Danielson Svensk singer/songwriter Parkteatret

1.–5. nov. Oslo World festival Mer enn 300 artister Flere scener i Oslo, se osloworld.no/program/

3. nov. Stanley Clarke Band Verdenskjent bassist Nasjonal Jazzscene Victoria

4. nov. Future Islands Amerikansk synthpop Sentrum scene

Amanda Delara Norsk artist. To konserter, en u aldersgrense kl. 18, en over 18 kl. 21 Parkteatret

5. nov. Gorillaz Britisk elektronisk pop/rock Spektrum Les: Apokalypse nå

6.–7. nov. The National Amerikansk rock Sentrum scene - Majestetisk

8. nov. Madness Britisk ska Rockefeller

8.–18. nov. Cosmopolite 25 år jubileumsfestival Mulatu Astarte, Patti Austin, Arild Andersen m.fl. Cosmopolite Les om hvordan det hele startet

9. nov. Deep Purple 70-talls-heavyrock Spektrum

Anna of the North Elektropop. To konserter, en u aldersgrense kl. 17, en over 18 kl. 20 Parkteatret Eventyret begynte på en iPhone

10. nov. Jason Isbell Amerikansk alternativ sørstatsrock Sentrum scene Les anmeldelse av hans nyeste album

... og vårt intervju med Isbell

Morbid Angel Death metal Blå

Laibach Rock Vulkan Arena Har spilt i Nord-Korea

10.–11. nov. Melissa Horn Svensk singer/songwriter Oslo Konserthus Dette driver Melissa Horn

11. nov. Bluesjubileum Diverse artister Rockefeller

Sondre Lerche Norsk artist. To konserter, en u aldersgrense kl. 18, en over 18 kl. 21 Parkteatret Plateanmeldelsen: Lerche ved en korsvei

12. nov. The Residents Amerikansk kultband Rockefeller

Maria Mena Norsk artist Operaen «Selvsikkert fra Mena»

15. nov. Astrid S. Norsk electro-pop Sentrum scene Spilt 150 millioner ganger

Dälek Eksperimentell hiphop Blå

16. nov. Zara McFarlaine Britisk stjerneskudd Nasjonal Jazzscene Victoria

Ina Wroldsen Norsk artist/låtskriver Sentrum scene Landets beste låtskriver

Sigrid Norsk popartist Rockefeller

Joey Bada$ Hiphop Vulkan Arena

17. nov. Joshua Redman & Ola Kvernberg Saksofon- og fiolinvirtuoser Nasjonal Jazzscene Victoria

18. nov. In Flames & Five Finger Death Punch Metal Spektrum

19. nov. Howe Gelb Amerikansk singer/songwriter m pianotrio Oslo Konserthus

20. nov. Mastodon Amerikansk metal Sentrum scene Så bra kan det låte

Little Steven & the Disciples of Soul Amerikansk rock Rockefeller

22. nov. Scorpions Tysk hardrock Spektrum

Peter Doherty Britisk rocker Sentrum scene - En av de syv største skandaleopptredener på norsk jord

24. nov. Hellbillies Norsk country/rock Rockefeller Gutta på tung rocketur

The War on Drugs Amerikansk rock Spektrum Så bra er War on Drugs på plate

... og så bra er de live

Satyricon Norsk metal Sentrum scene Kompromissløs rocker og vinmaker

25. nov. Cloroform Norsk avant-rock Oslo Konserthus

Slade Britisk 70-tallshelter Sentrum scene

28. nov. Morgan James Amerikansk soul. Parkteatret

29. nov. Melissa Aldana Sterkt saksofontalent Nasjonal Jazzscene Victoria

Beth Hart Bluesrock Sentrum scene Rått fra hjertet

Desember

1. des. Stein Torleif Bjella Julekonsert Sentrum scene Da Bjella ble teater

... og her avslører han hemmeligheten

Valentourettes Spiller Jokke Rockefeller Les Petter Baarlis hyllest til Jokke

2. des. Hovedøen Social Club Førjulskonsert m gjester Riksscenen, Schouskvartalet

Sissel Kyrkjebø Julekonsert Spektrum

Vintersabbat Metalminifestival m Monolord, Purple Hill Witch m.fl. Krøsset

3. des. Alison Moyet Synthpop-stjerne Rockefeller

Nordic tenors Juleshow Oslo Konserthus

4. des. Glenn Miller Orchestra Juleshow Oslo Konserthus

5.–6. des. Fleet Foxes Amerikansk folkrock Sentrum scene Hør denne platen i én jafs

8. des. Dinosaur Jr. Amerikansk bråkerock Cosmopolite Da Dinosaur Jr. havnet på feil scene

Order Norsk metal Blå

9. des. deLillos Norsk rock Rockefeller Neste sommer er det 25 år siden ...

... og her er litt ny nostalgi

11. des. Nobels fredspriskonsert Diverse artister Telenor Arena

12.–15. des. Oslo-Filharmonien Julekonsert Oslo Konserthus

13. des. Fanny Andersen Norsk elektronisk dansepop John Dee

14.–16. des. Penthouse Playboys Vrikker julen inn Rockefeller Har du hørt om da Jens Pikenes og Michael Krohn nesten ble en duo?

17. des. Oslo Gospel Choir Julekonsert Oslo Konserthus

18. des. Bugge Wesseltoft Julekonsert Oslo konserthus

20. des. The Real Group Svensk vokalgruppe Oslo Konserthus

Oslo Ess Norsk rock, akustisk konsert Rockefeller

21.–22. des. Young Neils Spiller Neil Young Rockefeller

