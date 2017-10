Et døgn med nedbør: Snø i høyden, ny flom i sør

– Det blir vått, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes. – I Oslo-området begynner det å regne ved midnattstider og så fortsetter det med jevnt sil i et døgn, hele søndagen. Samtidig blir det ganske kjølig, neppe noe særlig mer enn fem, seks grader.

- Innevær?

– Det får folk selv avgjøre, men det blir vått.

– Hvor langt inn og opp må vi for at nedbøren skal komme i fast form?

– Når du kommer litt inn i landet, så regner vi med at snøgrensen vil gå mellom 500 og 800 meter. I Oslomarka blir det sannsynligvis bare regn i denne omgangen, sier Moxnes som regner med at det kan komme opp mot 30 millimeter nedbør i Oslo i løpet av søndagen.

Løypekjøreren jubler

Johannes Haukåssveen på Sjusjøen er ikke det minste bekymret. Han er tvert imot meget fornøyd med endelig å ha værgudene på sin side.

På Sjusjøen har de hatt menneskeskapt snø lenge, men nå er det håp om tilførsler av villsnø.

– Ja, nå ser det ut til at vi får hjelp i snøproduksjonen. Det er varslet minusgrader fremover og i tillegg til nedbøren på søndag ser det ut til at det kommer en nye runde på tirsdag. Slår det til, så kan det blir fine forhold i løpet av uken, sier løypekjøreren.

Johannes Haukåssveen

I Øslo blir det ikke snø i denne omgangen, men flomeksperten er ikke bekymret på hovedstadens vegne: – Hadde det som er varslet i Oslo søndag kommet i én, kraftig skur, så kunne slike mengder skapt problemer etter at det på forhånd har kommet så mye nedbør som det har gjort i det siste. Men siden det skal regne jevnt hele døgnet, så frykter vi ikke flom på Østlandet, sier vakthavende hydrolog hos NVE, Knut Ola Aamodt.

I sør jubler ingen

Men lenger sør blir det verre.

– Ja, vi har sendt ut flomvarsel for deler av Sørlandet, og helt opp til kommunene lengst sørøst i Telemark. I Telemark er varslet gult, lenger sør er det oransje, mest nedbør venter vi i indre strøk i Aust-Agder.

– De fikk en tøff runde for tre uker siden, hvor vått blir det nå?

– Det blir ikke som sist. Det som kom da har vi kategorisert som en 200 års flom, vi har med andre ord ikke sett på maken. Denne gangen har det begynt litt mer forsiktig enn vi trodde på forhånd, men det kan bli 140–150 millimeter i løpet av to døgn. Vi regner med at det vil gi en flom som vi hittil har opplevde hvert 5. til 10. år. Det vil si at den kommer til å skape problemer på de mest utsatte stedene, sier Aamodt. Han er forberedt på at disse definisjonene må endres ettersom være blir villere og våtere.