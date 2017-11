Gir solgaranti i Oslo mandag

– Det har vært en regntung helg på Østlandet, men mandag får vi nordvestlig vind. Det er en godværsretning, så da prøver vi oss rett og slett på å gi solgaranti, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Garantien gjelder for Østlandet, Sørlandet og Telemark. Selv ble Gislefoss så begeistret for å endelig kunne melde om bedre vær at han komponerte et dikt for anledningen, og delte det på Twitter:

En gråværsdag er over

morgendagen byr på sol vi lover

En nydelig høstdag #østlandet får

og mange plussgrader de når pic.twitter.com/qQZFKanzqP — Meteorologene (@Meteorologene) November 5, 2017

– Vi må jo prøve å være litt kreative av og til, forklarer meteorologen.

Grå uke

Vil man få med seg høstsolen gjelder det å komme seg ut mandag, for resten av uken blir det mer varierende vær.

– Det kommer mer gråvær fra tirsdag. Det blir lavtrykksaktivitet over hele Sør-Norge, og det gir en variabel værtype med regn, sier Gislefoss.

I Oslo vil temperaturene ligge rundt fem-seks grader. På nattetid kan det imidlertid bli minusgrader.

– Men det blir ikke snø i Oslo med det første. I fjellområdene på Østlandet vil det være snø, men man må litt opp i høyden.

Selv om Gislefoss varsler gråvær og regn utover i uken, er det håp om bedring mot helgen.

– Det ser ut til at vi kan få litt sol på fredag.