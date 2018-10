Kappkjørte med ambulanse under utrykning

Ved 02.25-tiden natt til torsdag fikk politiet melding fra ambulansesentralen om at en av deres ambulanser, som var under utrykning, var blitt forbikjørt av en bil to ganger.

– Bilføreren som kjørte forbi ambulansen, la seg foran ambulansen og bremset ned, sier Marita Aune, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Dette skjedde i Svartdalstunnelen i retning mot Ryen.

Politiet sporet opp bilen

Ifølge Aune var det snakk om høy fart, men politiet vet foreløpig ikke eksakt hastighet for kjøretøyene i tunnelen.

– Det gikk over fartsgrensen, men vi vet ikke hvor fort det gikk, sier Aune.

Etter hvert fikk politiet bilens registreringsnummer og kunne spore opp bilen på Ryen.

– En mann i 20-årene er anmeldt for kjøringen. Han er også fratatt førerkortet, sier Aune.

Saken blir etterforsket videre.