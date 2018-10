I Østfold har de funnet et vikingskip under bakken. Det ble lagt der en gang for rundt 1000 år siden. På Fornebu forgår ting over bakken. Kjell Inge Røkke har lansert en idé om å bygge Norges desidert høyeste bygning, nær 80 meter høyere enn Plaza.

Kjell Inge Røkkes forretningsimperium er tungt involvert i utviklingen av Fornebu, ikke minst gjennom FB eiendom, et selskap Aker og Obos eier sammen. På en av tomtene de eier – som ligger godt til ved en fremtidig T-banestasjon – ønsker Røkke å bygge et høyhus som skal hete Rev Ocean, World Ocean Headquarters.