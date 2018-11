Oslo kommune får ros for brøytejobben i fjor vinter

Revisjonsfirmaet Ernst & Young har gransket hvordan Oslo kommune håndterte de enorme snømengdene i fjor vinter. Rapporten konkluderer med at Bymiljøetaten gjorde en god jobb, skriver Vårt Oslo.

– Det mye som tyder på at mange brukere har for høye forventninger til vinterdriften og forventer barveistandard etter store snøfall, heter det i rapporten.

Bymiljøetaten registrerte hele 19.000 klager på vintervedlikeholdet, og etatens kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien sier at det var en veldig krevende vinter med et massivt press fra publikum, mediene og politikere, i tillegg til det store trykket for å få unna snøen.

I rapporten fremgår det at politiet og ambulansetjenesten var fornøyde med fremkommeligheten gjennom vinteren.

Representanter for eldrerådet i kommunen, Blindeforbundet og sykehjemsetaten er intervjuet i rapporten som representanter for fotgjengere, og de er ikke like fornøyd. Mye av kritikken som har kommet mot kommunen har da også gått på manglende brøyting av fortau.

– Det blir denne vinteren satt av ekstra penger til vinterdrift av fortau, spesielt innenfor Ring 3, sier Kongsteien.