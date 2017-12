Det er bare å innse, vinteren er ikke hva den var. Byrådet akter å gjøre noe med det.

Plutselig kom det penger som byrådet ikke hadde regnet med. De går til snø.

X-Games-penger

– Vi bruker fem millioner av de kronene vi fikk tilbakebetalt fra arrangøren av X-Games i 2016 til å lage skispor i byens parker. Vi begynner her, og etter hvert skal det også komme snø og skispor i Torshovdalen og på St. Hanshaugen. Noen steder har vi egenprodusert snø, andre steder betaler vi idrettslag for å lage kanonsnø, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Jan T. Espedal

– Hvorfor?

– For å gi barn som bor i indre by anledning til å gå på ski og leke i snøen. Når vinteren er blitt som den er, så må vi hjelpe til. Og det er populært, det har allerede vært barn som jublende har lekt i snøhaugene som er tilkjørt.

Her er vinteren på Tøyen:

Bortkastede penger?

– Kunne ikke kommunen brukt pengene til noe annet, kommer denne snøen til å være lenger enn de famøse isskulpturene i Therese gate som regnet bort ganske raskt?

Isskulpturer for 400.000 tusen varte i to uker.

– Ja, kunstsnø er mye mer varig enn is, og når den pakkes sammen sånn som her, får den lang levetid, sier byråd Hansen.

Løypebas Roar Grønvold i Bymiljøetaten kom torsdag morgen med preppemaskin og gjøv løs på haugene av kunstsnø som er kjørt til Ola Narr. I løpet av dagen skal han valse dem ut og sette spor til ivrige skiløpere.

Kommunal kunstsnø fra Skullerud

– Vi har kjørt 2000 kubikkmeter med kunstsnø som er produsert ved anlegget vårt på Skullerud hit ned for å gjøre det mulig å gå på ski midt i byen. I tillegg til en flat rundløype, håper jeg også å få lagt snø opp i bakken slik at det blir mulig å kjøre nedover og å ake.

Scanpix

Han bekrefter byrådens antagelse om at snøen vil leve lenge.

Skiføre til uti april

– Jeg regner med at det vil være skiføre her til langt ut i april. Kunstsnø tåler regn og varme mye bedre enn «villsnø». I Holmenkollen, hvor vi produserer mye kunstsnø, feier de bort den naturlige snøen på høsten for å få solid kunstsnø i bunnen, nettopp fordi den er mer varig. Der oppe holder den seg godt til uti mai, sier Grønvold.