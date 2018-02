Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet jobber på spreng for å finne den som tømte et helt magasin på et Kalasjnikov-gevær mot restauranten i Torggata ved 3-tiden natt til mandag.

Selv om det er mange overvåkingskameraer i området, har politiet ennå ikke klart å finne identiteten til gjerningsmannen.