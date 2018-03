Styret i Oslo Havn har bestemt at de skal sette inn droner eller fjernstyrte undervannsfarkoster som et av flere nye tiltak mot forsøpling av fjorden.

– Vi kjenner ikke til at dette er blitt gjort andre steder før. Det har vært en dyr teknologi som nå begynner å bli mer tilgjengelig. Prisene har gått ned, og det ønsker vi å benytte oss av, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn til Aftenposten.

Det var New York Times som første omtalte saken søndag.

Fant død delfin på stranden

Mathisen sier de håper å ta i bruk droner i løpet av året. Dronene skal kartlegge hvor på havbunnen det finnes avfall. Samtidig økes antall timer som søppelbåten «Peilkan» skal patruljere.

– Dronene skal bidra til mer effektiv bruk av «Pelikan», sier Mathisen.

De nye tiltakene kommer blant annet som en konsekvens av at en død delfin ble funnet på Nesodden i januar. Delfinen var viklet inn i plast og tau, og var trolig druknet på grunn av menneskelig aktivitet. En sel og en sjøfugl ble funnet døde samme sted.

Pia Ve Dahlen

– Sånne saker setter det ting på spissen. Det gjør at vi ønsker å bidra ytterligere for å unngå at det samme skjer igjen. Så samarbeider vi selvsagt med relevante parter som Bymiljøetaten, Miljødirektoratet og Miljødepartementet, sier Mathisen.

Miner, sykler og handlevogner

Det er for tidlig å si noe om hva tiltaket kommer til å koste. Først skal kontrakten ut på anbud. Mathisen vet foreløpig ikke om Oslo Havn kommer til å kjøpe inn egne droner, eller om de skal kjøpe tjenester fra et selskap som eier slikt utstyr.

Problemet med avfall i Oslofjorden er stort.

– Det er mye rart som havner på bunnen, alt fra handlevogner til sykler. I forbindelse med utbyggingen i Bjørvika har vi også hatt problemer med avfall fra byggindustrien, sier Mathisen.

På bunn av Oslofjorden ligger det også et stort antall miner etter andre verdenskrig som minedykkere hjelper til med å fjerne.

Planlegger stor ryddeaksjon

I tillegg til undervannsdroner skal det bestilles et automatisk oppsamlingsverktøy som skal flyte i overflaten innerst ved bryggene. Dette settes ut i løpet av våren.

I samarbeid med Norges Dykkerforbund planlegges det også en større ryddeaksjon i løpet av første halvår i 2018. Områdene som skal ryddes er i første omgang Pipervika og badestranden på Ormsund.