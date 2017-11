Prisen for en god plass i et parkeringshus i Frognerveien lå lenge på drøyt 800.000 kroner. Men i september solgte Brede Delingsby i DNB Eiendom en parkeringsplass for én million kroner.

Personen som kjøpte den kan åpne garasjeporten med en mobilapp, i parkeringshuset med kameraovervåking og vektertjeneste. Annonsen fremhever også andre kvaliteter, som at «parkeringshuset oppleves som luftig».