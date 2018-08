Oslo-folk må koke drikkevannet

Flere beboere rundt indre Oslofjord har de siste dagene fått tilsendt en tekstmelding der de blir rådet til å koke drikkevannet.

– Det er funn av bakterier i drikkevannet på et prøvepunkt i området, så det vi gjør nå er at vi fortsetter å ta prøver for å finne kilden, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler ved vann- og avløpsetaten til Nettavisen.

Advarselen ble først sendt ut før helgen, men problemet er fortsatt ikke løst.

– Vi har i løpet av helgen tatt nye prøver og har dessverre fortsatt funn av bakterier som tyder på forurensning. Vi må derfor opprettholde kokeanbefalingen i området inntil vi er sikre på at vannet er rent, heter det på kommunens nettside.

Rådet gjelder for folk i området vest for Mosseveien fra og med Kongshavn og sørover ned til og med Ulvøya, samt øyene Bleikøya, Sjursøya, Ulvøya, Ormøya, Malmøya og Malmøykalven.

– Om vannet kokes, er det ikke farlig, men vannet bør fosskoke i ett minutt, understreker Spieler.

Kommunen jobber med å finne årsaken til forurensningen, men vil tidligst torsdag ha svar på nye prøver og eventuelt kunne heve kokeanbefalingen.