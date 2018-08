Mann i 20-årene varetektsfengslet i fire uker for Kjelsås-drap

Mannen i 20-årene samtykket til fengsling og ønsket ikke å møte i Oslo tingrett mandag.

Rettsmøtet ble derfor holdt som såkalt kontorforretning, det vil si at dommeren alene treffer en beslutning på bakgrunn av dokumentene i saken.

Politiet fikk også rettens medhold i at den siktede skal sitte fengslet med brev- og besøksforbud.

– Han er ikke avhørt siden søndag, da vi hadde det første innledende avhøret, sier Ellisiv Emblem Bentdal, påtaleadvokat i saken.

Hun sier han knytter seg til selve handlingen, men spørsmålet om straffskyld har ikke vært tatt opp.

- Vi har ikke har konfrontert ham ennå og kan derfor ikke kan si noe nærmere om motiv eller omstendighetene rundt drapet, sier hun.

Ifølge påtaleadvokaten hadde siktede det tungt da han ble avhørt søndag.

Skal avhøre flere vitner

– Vi skal avhøre flere vitner i saken og kartlegge hva som har skjedd. Vi er også i ferd med å kartlegge hvor pårørende til den drepte kvinnen befinner seg for å få tatt kontakt med dem, sier Emblem Bentdal .

Politiet ønsker ikke å gå ut med hvilket land de to asyløkerne kommer fra, men de er fra samme land utenfor Europa.

Siktede har bekreftet at de har vært kjærester, men at de har bodd hver for seg.

Ifølge politiet ser det ut som om de har vært halvannet år i Norge og har hatt midlertidig opphold.