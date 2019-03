Slik skal «The Mother» knele i Bjørvika

Den britiske kunstneren Tracey Emin vant konkurransen om kunst på Museumsutstikkeren ved det nye Munch-museet. Siden den gang har den engelske landskapsarkitekten Johanna Gibbons jobbet på spreng for å ferdigstille området hvor den ni meter nye bronsestatuen skal stå.

Den britiske arkitekten lover en grønn lunge som skal gi byens befolkning en helt ny opplevelse.

– Sett i byutviklingssammenheng er det et stort behov for å ha naturelementer tett innpå seg. Det er ganske harde omgivelser i Bjørvika, derfor er det ekstra viktig å ha noe mykt og naturlig som en god kontrast. Spesielt for barn som bor i byen vil dette område bli attraktivt, sier Gibbons.

Tanken er at den ni meter høye bronsestatuen «The Mother» skal sitte knelende i en blomstereng, vendt med ansiktet utover Oslofjorden i sørvestlig retning.

Lokal flora

Blomsterfloraen skal komme fra frø som er hentet fra øyene i Oslofjorden. Dette for å sikre seg at vekstene vil tåle klimaet. Hele det 280 kvadratmeter store området vil også bestå av lokal stein, både som en innramming av blomsterengen, men også nedfelt i gangtraseen rundt.

– Bestillingen fra vår oppdragsgiver, Oslo kommune, var at hele området skulle ha en organisk karakter. Målet er derfor at denne utstikkeren skal se så naturlig ut som mulig, sier briten.

Johanna Gibbons har latt seg inspirere av det nasjonale turistveiprosjektet.

– Det er viktig at «The Mother» ligger i et naturlig landskap. Jeg har selv vært på feire rundt i Norge og sett disse kunstprosjektene som ligger som en naturlig del av landskapet. De er blitt en del av omgivelsene. Noe av den samme effekten ønsker jeg å gjøre her. Gjør vi jobben vår godt nok, så skal det nesten ikke synes at vi har designet dette, sier hun.

Det er ikke lagt opp til at publikum skal bevege seg i blomsterengen. Derimot vil det bli utplassert benker og solstoler på begge sider.

Kunstner med gjennomslag

– Området vil også få en svak opplysning, derfor tror jeg stedet vil bli spesielt vakkert på kveldstid, sier Gibbons.

Oslo kommune har vedtatt å bruke 103 millioner kroner på opparbeidelse av denne museumsutstikkeren. 12 millioner kroner er satt av til kunsten. Kulturbyråd Rina Mariann Hansen tror museumsutstikkeren blir et attraktivt uteområde rundt Munchmuseet.

– Her kan man rusle og se på livet. Det blir en opplevelse å være midt i byen omgitt av kunst, grønt og utsikt til fjorden. Jeg synes det er et fint poeng at det hentes opp lokal flora fra øyene våre. Ikke minst blir Tracey Emins skulptur en attraksjon i seg selv, hun er en av kunstnerne med størst gjennomslag i vår tid, sier kulturbyråden.

– Hvorfor trenger Bjørvika en slik grønn lunge?

– Alle byområder trenger grønne lunger for å skape trivsel og opplevelser i fine byrom. Aker brygge var fra før et av de mest populære stedene å gå i Oslo, og vi ser jo bare på Sørenga hva det har betydd å åpne opp friområder ved fjorden, der har det jo nesten blitt for populært. Når områdene rundt den nye museet er ferdigstilt blir det nok fullt her også.