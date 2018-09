– Vi visste dette ville bli bra, men at det skulle bli så bra, kunne vi ikke drømt om, sier Thomas With, prosjektleder i Den Norske Turistforening (DNT).

Han står foran Fuglemyrhytta, DNTs nye ubetjente hytte i Marka, og nyter synet av det moderne bygget som er i ferd med å ta form på tunet.

Hytta ligger i en lysning i skogen et steinkast fra Vettakollen, med spektakulær utsikt over byen og Oslofjorden. Bak ham jobber håndverkere på spreng for å ferdigstille hytta før den offisielle åpningen tirsdag.

Unik villmarksopplevelse

Jan T. Espedal

Den 75 kvadratstore hytta har plass til ti overnattingsgjester og ligger kun et par kilometers gåtur fra Skådalen T-banestasjon. Stien går gjennom tett eventyrskog og blåbærlyng, via det tåkelagte vannspeilet på Fuglemyra.

Fra hytta er det skiløyper og stier til både Frognerseteren, Ullevålseter og Sognsvann, samt kort vei til det kjente utsiktspunktet på Vettakollen.

– Det er ganske unikt å kunne tilby en slik villmarksopplevelse så nær byen. Formålet med hytta er å gi et nærtilbud til barnehager, skoleklasser og barnefamilier, forteller With.

Fakta: Her kan man også overnatte Fra før driver Den Norske Turistforeningen (DNT) 27 ubetjente hytter i Oslomarka. To av de minste kan reserveres hele, for alle de andre gjelder samme prinsipp: Man betaler pr. sengeplass. For voksne ikke-medlemmer er prisen 380 kr pr. overnatting, for medlemmer 265 kr. For barn og unge er prisen svært beskjeden. Men merk: Minst én i følget må være DNT-medlem og ha nøkkel. Det finnes flere andre hytter og overnattingssteder. DNT driver én betjent hytte, Kobberhaughytta. Der er prisene høyere. Det samme er tilfellet på Kikutstua, som Skiforeningen driver. Studenterhytta kan leies til større selskaper med servering. Flere ulike lag og organisasjoner har også hytter til leie rimelig. Den mest komplette oversikten finner du hos Skiforeningen.

Jan T. Espedal

Kongelige vinduer

Fuglemyrhytta er en variant av Snøhettas nye selvbetjente hytter på Tungestølen i Luster i Sogn og Fjordane.

De opprinnelige hyttene på Tungstølen ble brutalt revet bort av orkanen Dagmar i 2011. I konkurranse med 66 andre arkitektfirmaer fra inn- og utland var det til slutt Snøhetta som fikk i oppdrag å tegne de nye turisthyttene. Nå er altså tegningene gjenbrukt i Nordmarka.

Oslo kommune eier tomten og besluttet i samråd med DNT Oslo og Omegn at den opprinnelige hytta, oppført på begynnelsen av 1900-tallet, skulle rives.

Den gamle hytta het Johnsbu og ble bygget av Samuel Johnson og hans fire barn i 1909–1910. En del av materialene til hytta kjøpte Johnson fra rehabiliteringen av Kongens stall i Slottsparken mellom 1908–1910. To av vinduene fra den opprinnelige stallen er bevart og tatt i bruk i Fuglemyrhyttas nye utedo.

Oslo kommune eier Fuglemyrhytta, mens DNT Oslo og Omegn har en langtids leie- og driftsavtale.

– Velkommen til gårds

Jan T. Espedal

– Dette er ikke en privat hytte som du må stå utenfor og kikke på. Alle som vil, kan bruke den, sier arkitekt Anne Cecilie Haug i Snøhetta.

Det eneste du trenger for å bruke hytta, er en DNT-nøkkel. Den har alle medlemmer av DNT tilgang til, og den kan brukes på over 400 overnattingssteder rundt om i landet.

– Vi i Snøhetta liker å offentliggjøre private rom. Bare tenk på Operataket. Fremfor å tegne en bygning folk kan stå og kikke på fra utsiden, kan du gå på den, sier Haug.

Det er flere uker siden sist hun var på besøk i hytta, og mye har skjedd siden sist. Arkitekten går en siste runde før tirsdagens åpning. Hun ser over detaljer, vinkler og rom mens iherdige snekkere legger siste hånd på verket.

– Velkommen til gårds, roper hun og lener seg ut av et av de nymonterte vinduene i stuen.

Snøhetta

En hverdagshytte

Hytta er bygget i massivtre, og lukten av tre og sagflis kiler i nesen. I tillegg til hyttas ti soveplasser fordelt på to soverom, er den utstyrt med et tørkerom og et stort oppholdsrom med åpen kjøkkenløsning og store vindusflater. Der kan man sitte og betrakte vær, vind og lysets forandringer over Holmenkollåsen og sentrum.

Arkitekten håper at dette blir en hverdagshytte.

– Hit kan du ta banen opp med kolleger eller familien. Du kan sitte og jobbe foran de store vinduene, lage middag, sove over og reise ned på skole og jobb neste morgen, sier Haug.

With, prosjektleder i DNT, nikker bekreftende:

– På dagtid vil uteplassen også være et perfekt turmål for skoleklasser og barnehager, med gapahuk og sitteplasser, sier han.

Espedal, Jan Tomas

Åpner for booking på tirsdag

Hytta åpnes offisielt under et arrangement tirsdag 25. september klokken 17. På programmet står blant annet musikk, taler, aktiviteter for store og små og servering.

Oslos ordfører Marianne Borgen vil foreta den offisielle åpningen. Etter den offisielle åpningen vil Snøhetta ha omvisning i hytta.

Fra og med tirsdag blir hytta tilgjengelig for booking på DNTs hjemmesider.