Bibelmuseer er en sjelden foreteelse, både på verdensbasis og i Norden, hvor det ikke finnes noe slikt museum.

Men når det første skal åpne, etter planen i Oslo, så vil museet kunne by på en rekke sjeldne klenodier. Blant annet Nordens første bibel fra 1541, som kom fra Sverige, og den første danske bibelen fra 1550.

– Flere av de gamle bøkene er vakkert illustrert og er interessante også som billedkunst. Noen av de eldste bibelsidene er skrevet på skinn eller pergament og kan dateres helt tilbake til 1200-tallet. De gamle biblene er en kulturskatt som forteller mange interessante historier, sier Rune Arnhoff, som stiller hele sin private samling ut i museet.

Problemet er at de ennå ikke har fått tak i passende lokaler i Oslo sentrum etter at planen om å leie lokaler fra Ibsen-museet falt i fisk da Ibsen-museet bestemte seg for å utvide istedenfor.

– Selv om en god del gjenstår før alt er klart til åpning, er det viktigste nå å finne lokaler. Så jeg håper vi finner noe raskt, sier Arnhoff.