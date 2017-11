Steinar Hunnestad og Karen Frivik bestemte seg for å dele bil etter at de flyttet hver for seg. Men fordi de ikke har hver sin bil, så mister en av dem retten til beboerparkering i sitt nye nabolag. For det gis bare en beboerparkeringstillatelse pr. bil.

– De straffer oss for å bildele, sier Hunnestad.

Han har allerede sikret seg beboerparkering i sitt nye nabolag i bydel St. Hanshaugen, og er veldig fornøyd med ordningen.

Byrådet arbeider for å få på plass bedre beboerparkering i Oslo de kommende årene. Sjekk om ditt område får nye plasser.

Får ikke samme fordel som naboene

På Bjølsen i bydel Sagene, hvor Frivik nå bor, blir det beboerparkering i løpet av våren 2018. Men Frivik vil ikke få nyte godt av de samme fordelene som sine nye naboer.

Hun må jakte på parkeringsplasser i nabolaget i konkurranse med andre tilreisende og betale parkeringsavgift.

– Det er underlig at næringsdrivende og folk med forretning får tilbud om ekstra beboerkort, men ikke de som faktisk bor i bydelen, sier hun.

Bilen følger barna

Frivik og Hunnestad deler omsorgen for to gutter på 15 år, og bilen følger dem. Den står parkert annenhver uke på Frogner og Bjølsen, for at foreldrene kan hente eller bringe til aktiviteter som fotball og aikido.

– Når treningen slutter sent, vil vi hente dem. Vi vil ikke at de skal reise gjennom halve byen på egen hånd, med bytte, og komme hjem halv elleve om kvelden, sier Frivik.

– Og hva med hytta, skal vi selge den og ikke la barna kjøre slalåm? spør hun.

Foreldrene synes ikke organiserte bildelingsordninger gir god nok fleksibilitet.

– En bildelingsordning er avhengig av at bilen skal tilbake på bestemte tidspunkter og steder. Det er veldig regulert og passer ikke for oss som har barn og hund, sier Frivik.

Nürnberg kastet ut bilene for over 20 år siden. Dette er rådene de gir Oslo.

Rolf Øhman

– Bilen er nødvendig i mange livssituasjoner

– Det virker som om politikerne ikke tar høyde for at folk kan ha en vanskelig livssituasjon som gjør det nødvendig å ha bil, sier Hunnestad.

Begge klarer seg stort sett godt uten bil og sykler hele året, reiser kollektivt eller går. Men de har begge gamle foreldre som trenger besøk og tilsyn i nabokommuner med dårlig kollektivdekning.

– Jeg har en nesten blind mor på Ski. Hun kan ikke reise kollektivt. Skal hun sitte og råtne der? spør Hunnestad.

Det vil lønne seg økonomisk å ha hver sin bil

Men nå går regnestykket ikke i miljøets favær. For Frivik anslår at det vil koste 22.000 kroner å parkere den tiden hun skal ha bilen.

– Det vil for meg lønne seg å kjøpe en brukt bil og dermed få et parkeringskort, fremfor å måtte betale tusenvis av kroner til parkering for den bilen jeg faktisk nå er medeier i.

Men ingen av dem har behov for bil hele tiden.

– Ved siden av det økonomiske – at det er billigere å dele bil, så er vi også opptatt av miljøet og synes det er fint at det blir færre biler i byen, sier Frivik.

Ingen gode løsninger i sikte

Frivik kontaktet kommunen i håp om å finne en løsning. Men Aimar Andersen, prosjektleder for bildelingsordningen, svarer henne i en mail at forskriften for beboerparkering ikke åpner for mer enn én tillatelse pr. bil, og at paret må bli enige om hvem som skal få tillatelsen.

Et annet alternativ som han skisserer, er at paret deler bilen et halvt år på hver, og inngår ny avtale med den bydelen som bilen skal stå i.

– Det er helt høl i hue at det ikke legges bedre til rette. Bildeling fungerer dynamisk, og ikke slik at man har den halve året hver, sier Frivik.

– Når politikerne saboterer oss som prøver å gjøre noe, skurrer hele politikken. De burde heller halvere prisen på beboerkortene til folk som deler bil, dersom de virkelig ønsker færre biler i byen.

Beboerparkering skal evalueres, men ingen løfter om løsning

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, kan ikke love bedre parkeringsforhold for dem som vil dele bil over bydelsgrensene.

I en e-post til Aftenposten sier hun:

– Beboerparkeringsordningen i Oslo kommune ble vedtatt i 2012, og jeg tror ikke at man da hadde forutsett hvilket behov og hvilke muligheter som er i bildelingsordninger. Beboerparkeringsordningen skal evalueres etter at den er rullet ut og det vil være naturlig i den forbindelse å vurdere hvordan vi kan sikre at vi får et bra tilbud av bildelingsordninger til Oslos innbyggere.

Hun henviser for øvrig til organiserte bildelingsordninger som nabobil.no.