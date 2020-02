Samarbeidsavtalen i Oslo.

Flere måneder etter høstens kommunevalg er byrådspartiene i Oslo – Ap, MDG og SV – endelig blitt enige med Rødt. Men samarbeidsavtalen er svært kortfattet.

I avtalen heter det at byrådspartiene og Rødt er enige om å gi Oslo et styringsdyktig byråd og at partiene forplikter seg til å søke å danne flertall for ordinært og revidert budsjett i bystyreperioden 2019 til 2023.

Ellers heter det bare at partiene «ønsker å fortsette et konstruktivt samarbeid på saksfelt og områder hvor vi har felles interesser».

– Jeg er glad for at denne enigheten gir en forutsigbarhet for byrådets styring. Våre fire partier har vist gjennom fem budsjettbehandlinger at vi sammen tar Oslo i grønn og mer rettferdig retning, sier Frode Jacobsen leder for Oslo Ap, i en pressemelding fra byrådet.

I valgkampen la Rødt frem en konkret liste med krav for å fortsette som støttehjul til Raymond-Byrådet. Ingen av Rødts krav er nevnt i den ferske avtalen.

Har forhandlet siden i høst

Det var tilbake i oktober at byrådspartiene varslet at de ville innlede forhandlinger med Rødt. Også i forrige periode hadde Rødt en egen samarbeidsavtale med det rødgrønne byrådet. Men i motsetning til den nye inneholdt denne konkrete politiske gjennomslag for Rødt – som full stopp av nye kommersielle barnehager.

Etter det Aftenposten får opplyst, var det forhandlinger om krav fra Rødt helt frem til tirsdag.

Pressebilde

Siavash Mobasheri, leder for Rødt Oslo, svarer slik da Aftenposten spør ham om hvorfor han har undertegnet en samarbeidsavtale uten gjennomslag for Rødts politiske krav:

– Det blir ingen politisk samarbeidsavtale, men en intensjonsavtale om å fortsette å samarbeide om saker. Og så er det er en avtale om at vi enige om å samarbeide om budsjettene. Vi ville samarbeide videre med byrådspartiene, og vi har oppfattet at det var viktig for dem å vise at de velger oss som første samarbeidspartner. Samtidig har vi saker vi har gått til valg på, og vi vil nå fortsette å være et talerør for innbyggerne i Oslo og opptre som vaktbikkje når byrådet ikke fører en sosial politikk.

Mobasheri forteller at viktige krav for Rødt var rekommunalisering av renhold og sykehjem så «snart kontraktene med velferdsprofitørene utløp», bedre bydelsøkonomi, mer sosial boligpolitikk, inkludert avskaffelse av såkalt gjengs leie, og bedre miljøpolitikk.

– Men kravene vi la frem i forhandlingene, var de dessverre ikke villige til å komme oss i møte på, sier Mobasheri.

At Rødt Oslo likevel har forpliktet seg til å samarbeide med byrådet, forklarer han med at Rødt har ønsket å være konstruktive.

Lener seg på Venstre i stedet for til venstre

Etter valget tilbød både Venstre og Rødt seg å sikre det rødgrønne mindretallsbyrådet flertall, i bytte mot politiske gjennomslag. Men byrådsleder Raymond Johansen trenger bare støtte fra ett av dem og har hatt sonderingssamtaler med begge partier.

Avtalen innebærer at byrådspartiene i større grad kan søke flertall i konkrete saker med andre partier enn Rødt enn i forrige periode.

For tre uker siden inngikk byrådet sitt første forlik med Venstre om en stor sak. Det er Venstre, ikke Rødt, som sikrer dem flertall for å slå sammen Oslo kommunes fire eiendomsforetak til ett.

I 2015, da de rødgrønne kom til makten, inngikk de til sammenligning en omfattende politisk avtale med Rødt.