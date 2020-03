Nasjonalmuseet brukte 175.000 kroner på nytt tre. Nå er treet dødt.

– Det er forferdelig trist. Det var dødt og vi måtte rett og slett ta det ned, sier Birgitte Bye, kommunikasjonsleder i Statsbygg.

I november fortalte Aftenposten historien om eiketreet som ble plantet på museumsplassen ved det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i mars i fjor. Den 65 år gamle eiken ble kjøpt hos en tysk planteskole, og fraktet i trailer gjennom Europa. 25. mars satte treet røttene i norsk jord.

Prisen, inkludert frakt og forberedelser, kom på 175.000 kroner. Men i juni begynte treet uventet å visne og i november var store deler av treet dødt.

Nå er treet hugget og røsket opp med rot.

Fakta: Det nye Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design fikk sitt navn i 2003 etter sammenslåing av de fire museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet. I 2005 ble også det tidligere Riksutstillinger innlemmet i museet.

Fra 2021 skal museets avdelinger og visningssteder – bortsett fra Arkitekturmuseet – samlokaliseres i nytt bygg ved Vestbanen, tegnet av det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk.

Beslutningen om å flytte museet til Vestbanen var gjenstand for flere års politisk strid.

Bygget skulle egentlig stå ferdig i 2020, men åpningen er utsatt til våren 2021.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 6 milliarder kroner.

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Rundt 5.000 av disse skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet.

Tilsammen vil det nye Nasjonalmuseet huse kunst i rundt 90 utstillingsrom.

100.000 kunstverk skal flyttes fra de gamle museumsbygningene til den nye.

Direktør fra 2017 er danske Karin Hindsbo. Kilder: Nasjonalmuseet, Store norske leksikon, Wikipedia

– Svært trist

Det har vært ulike teorier om hvorfor treet mistrivdes. Noen mistenkte sykdom eller tørkeskade, andre trodde det kunne være stress. Flere treeksperter, samt store mengder vann og gjødsel, har vært involvert i redningsaksjonen.

Under Oslo kulturnatt 13. september ble museumsplassen dessuten innviet med joik spesielt tilegnet eiken på tunet, i samspill med klokkenisten i Oslo rådhus.

Tobias Willumstad Myrland

Det er Østengen & Bergo landskapsarkitekter, i samarbeid med det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk, som har utformet byrommene rundt det nye Nasjonalmuseet. Det er derfor de som har hatt hovedansvaret for planleggingen av eiketreet på museumsplassen.

– Det var veldig friskt og fint i starten, men det fikk tegn til sykdom i juni. Det ble tatt mange prøver for å finne årsaken til dette, både av selve treet og jorden, uten at en fant et entydig svar, sier Kari Bergo, daglig leder i Østengen & Bergo.

Måtte destrueres

Bergo forteller at fagfolk, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), til slutt anbefalte at treet måtte skiftes ut på grunn av funn av en sjelden bakterie.

– Da må vi lytte til fagfolkene. Det er svært trist at det gikk slik med det fine treet. Men det er levende. Da har man aldri noen garanti for at det skal gå bra, sier Bergo.

– Hva skjedde med treet etter at det ble hugget? Skal det brukes til noe?

– Det ble vurdert, men på grunn av bakterien sa NIBIO at det måtte destrueres, sier Bergo.

Birgitte Bye i Statsbygg forteller at de allerede ser etter et nytt tre. Denne gangen på norsk jord.

– Vi er allerede blitt kontaktet av en nedlagt planteskole på Engebråten. Der har vi funnet et tre som kan være aktuelt. Det får vi i så fall gratis, sier Bye.