Nattestemning fra en by

Jeg er en enkel sjel. I mitt tilfelle betyr det at jeg bekymrer meg lett. Og har et bekymringsfullt lett sovehjerte.

Snorking hos naboen. Knirking og knatring i 1890-veggene. En flue med litt høyere BMI enn sine lydløse brødre. Da er jeg sjanseløs.

I mine beste stunder løser jeg gordiske verdensknuter som den økonomiske krisen. Men også det som på dagtid kan synes som ubestigelige tinder av problemer av høyst lokal art. Som hva jeg skal ha til middag i morgen.

Signe Dons

Men for det meste bare ligger jeg der, svetter og grynter i spasmelignende kroppskast, mens jeg forsøksvis analyserer min søvnhistorikk. Hva er mest effektiv sovestilling – stabilt sideleie, sjøstjernen eller den simpleste av dem alle – spiker'n?Så hvordan tror du jeg har det nå om natten? Jeg sover knapt. Jeg fikser ikke varmen. Det blir dobbelt umulig.

Nei, jeg er ikke ute etter medynk. For det skal jeg si dere tungt purkende — dere aner ikke hva dere går glipp av.

Her er min nattelogg.

Kl 23.45. Byen faller til ro. Folk sovner. Jeg angrer på kaffen jeg drakk til TV2-sporten. Henter meg et glass vann. Sjekker at alle vinduer står åpne. Alle vinduer står åpne.

Kl 00.25: Det durer i asfalt. En trillekoffert? Jeg ser for meg et par som haster av gårde mot flytoget og charterferie, kanskje til Sunny Beach. Det virker søvndyssende i seg selv. Men lyden blir kraftigere. Før den brått stopper opp. "Va' coolt, mannen", skriker noen. Det er ikke charterturister. Det er tre svensker på longboard, som driver en form for formasjonskjøring. Gaten min er tydeligvis perfekt for den slags.

Kl 01.10: Svenskene er forsvunnet. Jeg har testet spiker'n i en time. Svetten driver. Har noen svart på Wordfeud-invitasjonen? Nei.

Kl 01.50: KLÆNG-KLÆÆNG-KLÆÆÆÆÆNG. Jeg trenger sjekke hva ulyden er. Har hørt det før. Jeg vet at det er en nattevandrer med substanser i kroppen som tester klangen i metallet til gjenbruksboksen fra UFF. Jeg trekker puten over hodet og kjenner en brå craving etter hockeypulver, og lager mental handleliste til dagen etter. Melk, leverpostei og hockeypulver.

Kl 02.05: Jeg spretter brått opp og hopper ut på gulvet. Sov jeg? Våknet jeg? Jeg vet ikke. Men jeg hører stemmer. Jeg ser på klokken. Jo, det kan stemme. Tid for fyllekrangel nå. La oss kalle dem Agnes og Fredrik. Et utdrag:

— Din dritt ... SEKK»

— Men, Ag-agnes-nes ... jeg ... jeg ... elsker deg jo. Det har jeg jo sagt

— Jaha? Men så VIS DET DA!

— Jeg viser deg det nå.

- Nå, når du er full, ja. Men fy f ... Fredrik, det holder ikke. Du SER meg aldri. Du ser ikke engang PÅ meg når du snakker til meg. Jeg gidder ikke mer!

03.30: «Agnes» og «Fredrik» har slått opp. Ingen har mer på hjertet nå. Trist at det endte slik.

Selv har jeg bikket over i døsig apati. Jeg ser brått lyst på ting. For i den absolutte stillhet, den fineste lyden av dem alle, varmer Oslo opp til en ny dag. Hvem vil gå glipp av dette?

Hvem vil vel sove nå?