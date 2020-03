Foreslår å flytte 17. mai-feiringen

«Siden 17. mai-feiringen i år trolig vil bli preget av koronaviruset, er det fint om alle holder av datoen 22. august til feiring av grunnlovsdagen.»

Slik lyder beskrivelsen i den uoffisielle Facebook-arrangementet 17. mai i august. Det oppsto på Facebook for få dager siden.

I skrivende stund har over 40.000 mennesker vist interesse for arrangementet, ved å trykke «skal» eller «interessert».

Få siste nytt om koronaviruset i vårt direktestudio.

Leit for store og små

Intiativtakerne kaller seg Komiteen. De er ikke Oslo kommunes offisielle 17. mai-komité.

Mannen bak intativet heter Eirik Knutsen. Han har opprettet arrangementet og Facebook-gruppen sammen med kolleger og venner.

– Foreløpig ser det ikke ut til at nasjonaldagen kan feires slik mange ønsker og er vant med. Dette er leit for både store og små. Derfor ønsker vi å gi det en ny sjanse senere på året, hvor vi i det minste kan føle på samholdet og det morsomme med nasjonaldagen, gitt at situasjonen er stabilisert, skriver han i en melding til Aftenposten.

Berit Roald / NTB scanpix

Avlysning ikke usannsynlig

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sa til Aftenposten for en uke siden at han ikke blir overrasket om 1. og 17. mai-arrangementene i hovedstaden blir avlyst i år:

– Det baserer jeg på at dette høyst sannsynlig vil ta tid. Så håper jeg at jeg tar feil. Det er ikke lenge til. Å tro at alt er over til det, er kanskje ønsketenkning.

Direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg svarte slik på spørsmål om 17. mai-feiringen kan bli avlyst:

– Det er ikke usannsynlig.

Samtidig er flere store russetreff avlyst allerede.

Ketil Blom Haugstulen

Ikke tatt en avgjørelse

Oslo kommunes offisielle 17. mai-komité svarer slik på spørsmål om hva som er status for årets markering:

«Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om å endre, avlyse eller eventuelt flytte 17. mai-feiringen i Oslo. Feiringen i Oslo planlegges for tiden derfor som normalt.»

Videre opplyser de at en eventuell avgjørelse om endring, avlysning eller flytting vil tas av den sentrale kriseledelsen i Oslo kommune, i samråd med nasjonale helsemyndigheter.

Heiko Junge / NTB scanpix

– Bruk fantasien

Det er ikke bare 17. mai-feiringen i Oslo som kan bli koronarammet.

– Dette vil definitivt bli en annerledes nasjonaldag, sier Sissel Trønsdal, leder for 17. maikomiteen i Trondheim til Adresseavisen.

De har avlyst neste komitémøte, men sier at de regner med det vil komme nasjonale retningslinjer for feiringen, slik at dette ikke blir opp til lokale myndigheter å avgjøre.

Dersom det ikke blir mulig å møtes i gatene i mai, oppfordrer flere til å bruke fantasien for å markere dagen.

– Syng!, også på hjemmekontoret, oppfordrer Margrete Kvalbein, leder for 17. mai-utvalget på Holmen i Fredriksstad Blad.

– Det blir nok en markering av dagen i en eller annen form uansett. Se bare på «klappemarkeringene» som har kommet de siste dagene. Bruker man fantasi og engasjement, finnes det nok mange måter å feire grunnlovsdagen på, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til Adresseavisen.