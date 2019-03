Natt til onsdag fikk politiet i Oslo meldinger om at tre kvinner ble overfalt og forsøkt voldtatt i Groruddalen. Ved hjelp av overvåkingskamera pågrepet politiet en 22 år gammel mann i løpet av få timer.

Mannen var opprinnelig siktet for to voldtektsforsøk og en seksuell handling. Politiet har senere endret siktelsen til å gjelde to voldtektsforsøk og en voldtekt.

– Vi har gått igjennom forklaringen til den fornærmede og kommet frem til at det hun beskriver er å anse som en voldtekt. Vi ønsker ikke å gå nærmere i sakens detaljer, sier Ann Kristin Grosberghaugen.

Hun leder seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Allerede tiltalt for seksuell handling

Politiet har allerede sikret gode spor i saken.

– Vi har bilder fra overvåkingskamera som viser et overfall. Vi jobber i tillegg med tekniske og taktiske etterforskningsspor, sier Grosberghaugen.

De tre forholdene natt til onsdag fant sted på Økern, Linderud og Veitvet.

Den pågrepne 22-åringen er fra før av kjent for politiet. Han er allerede tiltalt for et forhold som skal ha funnet sted i november i fjor. Ifølge tiltalen tok han tak i skrittet og på brystet til en kvinne uten hennes samtykke.

Ifølge tiltalen er dette å anse som en seksuell handling uten samtykke. Rettssaken starter i Oslo tingrett i juni.

– Hvorfor satt han ikke i varetekt på grunn av saken fra november?

– Denne saken er ikke like alvorlig som de sakene han er siktet for nå. Den ble etterforsket av den lokale politistasjonen, svarer Grosberghaugen.

Vil samtykke i fengsling

Advokat Benedict de Vibe er en av mannens forsvarere. Han sier til Aftenposten at 22-åringen vil samtykke til å bli varetektsfengslet for fire uker fredag ettermiddag. Fengslingsmøtet startet i Oslo tingrett klokken 15.

– Han erkjenner delvis straffskyld for to av postene i siktelsen. Han vil samtykke i å bli varetektsfengslet i fire uker. Vi kan ikke si noe mer om saken på nåværende tidspunkt, sier de Vibe.

Når det gjelder tiltalen, så har de Vibe ikke noe å si om den foreløpig.

– Da må vi først han innsyn i dokumentene, og det har vi ennå ikke fått.