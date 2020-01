Saken oppdateres.

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Støtteaksjon for å bevare Y-blokken hadde sammen klaget vedtaket om å rive Y-blokken inn for Sivilombudsmannen.

I brevet henviser de fire aktørene til at det er gjort flere feil i planprosessen, og at alternativer ikke er blitt tilstrekkelig utredet slik bygningsloven krever.

Nå har Sivilombudsmannen konkludert. I sitt vedtaket heter det at det er flere forhold ved saken som tilsier at den kan være bedre egnet for behandling i domstolene. Dermed har ombudsmannen ikke funnet tilstrekkelig grunn til å behandle klagen.

– Var som ventet

- Dette var litt som forventet. Nå er alle de formelle klager brukt opp, så nå må vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Dette viser bare nok en gang at det arbeidet som er gjort i forkant av den statlige planen, er mangelfull. Men dette har vist seg å være umulig å få tak i på formelt vis, sier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim.

– Tror du Statsbygg nå vil fremskynde rivingen for å unngå ytterligere utsettelser?

– De har vært tydelige på at de venter på utfallet av det formelle løpet. Nå er det formelle løpet over. Så da tror jeg nok de er klare. Da er det bare frem med lenkene.

– Tror du dette vil føre til lenkeaksjoner?

– Fortidsminneforeningen vil ikke organisere noe slikt, men aksjonsgruppen er stappfulle av folk som er klare til å lenke seg fast. Jeg er ganske sikker på at det blir lenkeaksjoner.

I november i fjor behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Klagerne mente rivevedtaket er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Kort tid etter kom konklusjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort.

Forventer aksjoner

Giske Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund(NAL) lover at de ikke vil gi seg.

–Vi hadde selvsagt håpet at sivilombudsmannen ville ta stilling til denne saken. Når de nå sier at dette bør prøves rettslig, så er det samme svar som Monica Mæland sa da vi møtte henne før jul. Og det gjør vi gjerne.

– Så retten er neste skritt?

– Utfordringen er å finne ut hvem som skal være part i saken, uten å bli stilt økonomisk ansvarlig. Vi har lenge sagt at har man litt anstendighet så lar man denne saken prøves rettslig, uten å stille et økonomisk krav til motparten.

I går arrangere elever ved Munch videregående skole en egen elevaksjon for bevaring av Y-blokka utenfor Stortinget. Her hadde flere stortingspolitikere lovet å komme.

– Men det var kun SVs representant som dukket opp, de andre viste seg ikke. Det er nesten pinlig, sier Løkken.

Venter på dato

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim har ikke rukket å lese vedtaket fra sivilombudsmanenn.

– Det viktigste nå er at vi sammen med vårt departement må ta stilling til den videre fremdrift. Det er også slik at det ligger en klagesak fra Plan- og bygningsetaten hos fylkesmannen, vi vil derfor sluttføre denne før det skjer noe. Så skal vi avklare fremdriften.

– Har dere satt en foreløpig dato for riving, vil det skje før sommeren?

– Nei, det har vi ikke, men muligheten er der

– Frykter dere at det nå skal bli lenkeaksjoner utenfor Y-blokken?

– Jeg vil si det er naturlig at de som er motstandere av dette vedtaket, som er gjort av storting og regjering, uttrykker denne motstanden. Så det forventer vi.