Ranet med hammer i Oslo sentrum - kvinne hjalp politiet med pågripelse

En mann i 40-årene er lettere skadet i forbindelse med at han ble ranet og slått med hammer ved Gunerius søndag morgen. To menn er pågrepet i saken etter uventet hjelp fra en kvinne.

26. juli 2020 08:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

En forbipasserende meldte ifra til ambulansetjenesten i Oslo da han så en skadet mann på Lilletorget rett etter klokken 08 søndag. Lilletorget ligger 50–60 meter fra kjøpesenteret Gunerius.

Etter hvert viste det seg at mannen, som er i 40-årene, var blitt fraranet kontanter og mobiltelefon.

– Fornærmede er blitt slått med en liten hammer i hodet og er lettere skadet. Han får nå behandling på legevakten, sier Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Politiet leter etter to gjerningspersoner som løp mot Akerselva.

Politiet har fått opplyst at ranet skjedde ved parkeringshuset tilknyttet Gunerius.

– Flere patruljer søker nå etter gjerningspersonene, sier Engeseth.

Klokken 09.20 skriver politiet på Twitter at «søket etter gjerningsmennene er pr. nå uten resultat så vi har avsluttet det aktive søket. Vi oppretter sak på forholdet».

Men så fikk politiet hjelp fra uventet hold: En kvinne kjente igjen de mistenkte ut ifra politiets beskrivelse av dem. De befant seg da i Grenseveien, ikke så langt fra Carl Berners plass. Kvinnen ringte straks til politiet som pågrep mennene ved 10.30-tiden.

– Vi har funnet fornærmes mobiltelefon, bankkort og en hammer på de mistenkte. Det er veldig mye som tyder på at det er de samme mennene som vi har etterlyst. Jeg må understreke at det var veldig bra jobbet av vitnet og takker henne for det, sier Engeseth.

Mennene er nå kjørt inn til arresten og vil etter hvert bli avhørt.