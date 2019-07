I Kirkeveien har det lenge vært vanskelig å manøvrere seg frem på sykkel. Derfor har myndighetene laget et opplegg med nytt sykkelmønster. Men det viser seg at få bruker den nye kryssløsningen.

På tegningen under kan du se hvordan man ønsker at syklister skal ta stor venstresving i stedet for liten venstresving.