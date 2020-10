Nye smittetiltak i Oslo: Skjerper påbudet om munnbind fra torsdag

Det blir påbudt å bruke munnbind i alle offentlige lokaler der en meters avstand ikke kan opprettholdes.

26. okt. 2020 13:01 Sist oppdatert nå nettopp

I flere uker har osloborgerne levd med strengere koronaregler enn resten av landet.

Alle disse tiltakene videreføres i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse klokken 14 mandag.

I tillegg innføres disse nye tiltakene:

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, som butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde én meter avstand.

Gjester og ansatte må bruke munnbind innendørs på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

Maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer reduseres fra 50 til 20 der det ikke er sitteplasser.

Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter klokken 22.00.

Antall kontakter i løpet av en uke bør ikke overstiger 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer, barnehage- og skolekohorter.

Studiesteder oppfordres til å innføre digital undervisning der det er mulig.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

De nye tiltakene trår i kraft torsdag 29. oktober klokken 12.00.

– Smitten øker i Oslo selv om vi har de strengeste tiltakene i Norge. Det bekymrer meg. Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å ha kontroll på smitten. Samtidig skal vi holde barnehager og skoler åpne, sa Raymond Johansen på pressekonferansen.

Dagens situasjon gir grunn til bekymring, men smittetrykket er ikke alarmerende høyt, mener byrådslederen.

Blant de nye tiltakene er anbefalingen om å ikke ha sosial kontakt med mer enn ti personer i løpet av en uke, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Dermed må folk begynne å holde oversikt over sine nærkontakter og begrense den sosiale interaksjonen til et minimum, presiserer Johansen.

– Vi innfører strengere tiltak for at smitten ikke skal fortsette å øke, for at vi fortsatt skal ha kontroll. Og for at vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte, sier han.

Helsemyndighetene mener smittenivået i Oslo er for høyt. Det må presses nedover.

Forrige uke ble det registrert 424 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er 60 daglige tilfeller i snitt.

Fakta Disse tiltakene gjelder i Oslo fra før Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer til stede.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde 1 meters avstand.

Oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde én meters avstand.

Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere uten faste sitteplasser. Ved faste sitteplasser er det mulig å ha opptil 200 deltagere.

Oppfordring til publikumsrettede steder der folk er i nærheten av hverandre over tid om å registrere besøkende. Byrådet har tidligere vedtatt et påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder.

Arbeidsgivere skal praktisere hjemmekontor for ansatte dersom det er mulig.

Befolkningen skal unngå bruk av kollektivtransport.

Skjenkestopp fra kl. 24.00. Alt konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette. Kilde: Oslo kommune. Vis mer

Byrådsleder Raymond Johansen varslet i dag flere nye koronatiltak, samtidig som eksisterende særtiltak for Oslo videreføres. Foto: Siri Øverland Eriksen

Uken før var snittet 44. Dermed har smitten økt. Det er stikk i strid med målsettingen.

I tillegg øker antallet innlagte pasienter på sykehusene med covid-19.

I dag er 54 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, 10 mer enn før helgen. Det er det høyeste tallet siden 15. mai.

Regjeringen legger frem sine nasjonale tiltak kl. 16.00. Her kommer regjeringen blant annet til å innføre tiltak for å redusere den kraftig veksten i importsmitte som følge av arbeidsinnvandring.

De siste ukene har 246 polakker testet positivt når de har kommet til Norge.

Best i Europa på å hindre smitte til de eldre

For en uke siden mente byrådsleder Raymond Johansen det ikke var tid for å skjerpe inn. Det var fordi han så flere oppløftende tegn.

Han pekte blant annet på at det var lite smitte blant de mest sårbare og på sykehjemmene.

I Oslo er det meldt om svært få smittede over 80 år de siste to ukene.

De siste tilgjengelige tallene fra Oslo viser få tegn til at smitte har krøpet over til eldste.

I uke 42 ble det registrert 30 smittede over 60 år. Ni av dem var mellom 70–79 år, mens to personer var over 90 år.

Antallet eldre smittede var relativt likt som ukene før. I uke 41 ble 28 personer over 60 år bekreftet smittet. Uken før var antallet 26.

Norge og Finland er de landene i Europa som hittil i høst har klart best å hindre at smitten sprer seg til de eldre.

Det viser den siste risikovurderingen fra det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Mens smitten blant eldre stiger i nesten alle europeiske land, er Norge sammen med Finland det landet som så langt har lavest smitte.

I Norge er smitteraten blant eldre over 65 år 12,1 pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Til sammenligning er andelen eldre smittede tre ganger høyere i land som Tsjekkia, Nederland, Belgia, Spania og Slovenia.

Derfor øker sykehustallene, og derfor stenger stadig flere land ned igjen.

Norge preges nå av en rekke lokale utbrudd. Tallene viser at andelen koronasmitte i Norge som kunne spores til Oslo, økte jevnt og trutt etter sommeren. De siste ukene har veksten flatet ut:

Selv om smitten øker, er Norge fortsatt langt unna situasjonen i mars.

Et viktig poeng er at det nå testes langt flere. Det betyr at flere av dem som er smittet, blir fanget opp.

For eksempel ble 88.000 testet i uke 42. I mars ble mellom 25.000 og 16.000 testet ukentlig. Der helsemyndighetene regner med at de oppdaget ti prosent av alle smittede i mars og april, anslår de at de nå plukker opp 50 prosent.

Og selv om det forrige uke ble registrert det høyeste antallet innlagte koronapasienter på fem måneder, er det fortsatt langt færre enn i våres. Problemet er at det innleggelser reflekterer smittesituasjonen for et par uker tilbake. Grunnen er at det tar tid fra man blir smittet til man blir syk.

Derfor vil myndighetene stramme inn nå før man mister kontrollen. For Oslo handler det om å unngå skjebnen til mange andre hovedsteder i Europa. De er blitt episentre for pandemien.