Næringsminister Iselin Nybø (V) om Oslos uteliv: – Jeg forstår godt at situasjonen er fortvilet akkurat nå.

Tirsdag krevde Raymond Johansen (Ap) hjelp fra regjeringen for å redde Oslos uteliv. Nå svarer næringsminister Iselin Nybø (V).

Næringsminister Iselin Nybø (V) forstår at utelivet fortviler etter nye koronatiltak. Foto: Carina Johansen

– Jeg forstår godt at situasjonen er fortvilet. Vårt mål er at flest mulig skal komme seg gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det er tøffe tider for Oslos uteliv. Tirsdag møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Iselin Nybø for å snakke om situasjonen. Han la frem krav om at regjeringen trår til for å redde utelivet:

Bedrifter bør få dekket 70 prosent av faste, uunngåelige kostnader. Lønnskostnader bør inngå.

Kompensasjonsordningen og permitteringsordningen bør vare til pandemien er over.

Nå er det opp til regjeringen om de vil lytte til forslagene.

Oslos byrådsleder er bekymret. Nå også for utelivet. Tirsdag stilte Raymond Johansen krav til næringsministeren. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Nyttig og viktig

Aftenposten har spurt Nybø om regjeringen kommer til å lytte til byrådslederens krav. I en e-post beskriver hun møtet som «nyttig og viktig».

– Selvsagt lytter jeg til alle innspill jeg får. Jeg tar dem med i videre prosesser, skriver hun videre.

Nybø understreker at det er viktig for regjeringen å fortsette den gode kontakten med partene i arbeidslivet og med Oslo kommune.

Når det gjelder Johansens krav, har regjeringen gjort flere justeringer i kompensasjonsordningen. Per i dag kan bedrifter få dekket 60 prosent av faste, uunngåelige kostnader.

Regjeringen vil få på plass lokale støtteordninger i samarbeid med kommunene.