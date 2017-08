I målingen, som Sentio har utført på oppdrag fra Klassekampen, måler Rødt på hele 7,9 prosent i Oslo. Det er frem 4,7 prosentpoeng fra valget i 2013 - og partiets beste måling noensinne i hovedstaden. SV får en oppslutning på 9,6 prosent i målingen, og partiet er med det blitt større enn Frp.

Målingen gir SV og Rødt to stortingsmandater hver fra Oslo.

På Aftenpostens forrige Oslo-måling - i slutten av juni - målte Rødt på 6,2 prosent. Det var det beste partiet noensinne er notert på en stortingsmåling til da.

Ap i motgang, nedtur for Venstre

Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng og ender på 26,7 prosent. Høyre kan derimot glede seg. Etter fire år i regjering er de byens største parti med en oppslutning på 29,5 prosent (tilbake bare 0,3).

MDG ville beholdt sitt mandat om dette skulle bli valgresultatet med 7,7 prosent.

For Venstre er målingen derimot en kalddusj. Hadde den slått til, ville partileder Trine Skei Grande falt helt ut av Stortinget. De måler på bare 3,5 prosent, partiets laveste notering på mange år.

Viktig for SV å gjøre det godt i Oslo

Førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, er glad for resultatet.

Tore Meek, NTB scanpix

– Et godt resultat i Oslo er viktig for å få et nytt rødgrønt stortingsflertall og for å sikre at SV kommer over sperregrensen, sier hun til NTB.

Høyre har fortsatt god oppslutning med 29,5 prosent. Det er en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng til 26,7 prosent.

Øvrige partier gjør det slik i målingen: Frp: 8,3 (- 3,4), Venstre: 3,5 (- 4,7), KrF: 3,5 (+ 0,7), Senterpartiet: 2,8 (+ 1,9), Andre: 0,5 (- 0,6).