Tiltalen for grovt bedrageri gjelder syv tilfeller av svindel i Oslo-området knyttet til salg fra privatpersoner, hvor de en eller begge tiltalte skal ha tatt salgsobjektene uten å betale.

Eldstemann er også tiltalt for seks tilfeller av rene tyverier av til dels store kontantbeløp. Han er også tiltalt for en voldsepisode i august 2014 hvor han skal ha slått en mann med flat hånd, hvorpå fornærmede falt og slo bakhodet i asfalten. Tiltalen for svindel og tyveri gjelder handlinger som skjedde fra oktober i fjor i et halvt års tid.

De tiltalte er søsken

Politiet mener de to tiltalte har svindlet til seg og stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner og 10.000 euro.

Tiltalebeslutningen inneholder tre bilsalg (samlet verdi: 1,4 mill.), to klokkesalg (samlet verdi nær 0,5 mill.), samt kontant- og klokketyveri for snaue 600.000 kroner. Den inneholder også noen mindre episoder.

Mannen må svare for svindel og tyveri for over 2,2 millioner. Den umyndige jenta er tiltalt for forhold som utgjør mer enn 670.000 kroner. Begge to er tiltalt for det ene svindeltilfellet.

Svindlene skal stort sett ha skjedd i Oslo sentrum og ulike steder på Oslos vestkant, samt én episode på Asker stasjon.

Det tiltalte søskenparet har tilknytning til det norske rommiljøet. Moren deres, som stiller som verge for den yngste, ble i 2008 dømt for trygdebedrageri for nærmere 1 million kroner. Hun hadde oppgitt tre falske barn til Nav, og hun hevet trygd og stønader for disse.

Tok bil og stakk av med kontanter

27-åringen er tiltalt for tolv av tilfellene. 17-åringen, som blir myndig senere i år, er tiltalt for fire forhold. Fremgangsmåten har vært enkel: De har forledet selgere til å overlevere varen, men uten å betale for den.

Det groveste tilfellet gjaldt et kjøp av en Mercedes-Benz ML 350, som var avtalt solgt for 820.000 kroner. I tillegg til at 27-åringen ifølge tiltalen skal ha tatt bilen uten å betale, har selger lånt 130.000 kroner i kontanter til kjøper, som kjøper ikke hadde til hensikt å tilbakebetale.

En annen selger skal ha blitt lurt til å gi fra seg en Breitling-klokke til 17-åringen. Avtalt salgspris var 360.000 kroner. Det fikk selgeren aldri.

17-åringen skal blant annet ha forsøkt å svindle til seg en Apple-datamaskin verd ca. 8000 kroner. Da hun en måned senere skal ha forsøkt å svindle selgeren igjen, ble hun imidlertid gjenkjent.

Erkjenner noe, ikke alt

Den 27 år gamle mannen er kjent av rettsvesenet fra før. Han ble sist dømt i oktober 2015 for lignende forhold. Ung alder til tross, han har fått tilsammen åtte bedrageridommer i perioden 2005–2015.

Mannens forsvarer, advokat Knut G. Brindem, forteller at 27-åringen har erkjent noen av tilfellene, men at andre tilfeller ikke var utført av ham. Advokaten sier politiet tidligere har forvekslet klienten med en annen, som har utgitt seg for å være ham.

– Han har hatt lignende forhold tidligere, så det kan være enkelt å tro at han er ansvarlig. Han erkjenner det når han har gjort noe galt. Noen forhold har han erkjent, de andre var ikke ham. Det vil vi vise i hovedforhandlingene, sier advokat Brindem.

17-åringens forsvarer, advokat Johnny Veum, ønsker ikke å uttale seg om saken nå.

Saken kommer opp i Oslo tingrett mot slutten av august.