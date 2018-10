Politifolkene fanget inn hønene og tok dem med seg i patruljebilen.

– Hønene tilhører en adresse like ved og kjøres dit, fortalte politiets operasjonsleder på Twitter.

Politiet sørget dermed for å etterleve, kanskje i noe utvidet forstand, det som står i politilovens paragraf 1:

«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.»