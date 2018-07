Mann døde etter badeulykke på Sørenga

Det skriver VG. Mannen ble bekreftet død ved Ullevål sykehus, og de pårørende er varslet.

Den omkomne mannen var i slutten av 20-årene, ifølge avisen.

Slo hodet da han hoppet i vannet

Ifølge politiet i Oslo skal han ha slått hodet da han hoppet i vannet for å bade. Hva han har slått hodet i, er ukjent. Politiet ble varslet om ulykken av brannvesenet klokken 02.33 natt til søndag.

En lege som var på stedet skal ha fått mannen opp av vannet, og begynt med livredning. Han ble fraktet til sykehus med livstruende skader.

Undersøker om det trengs bedre skilting

Politiet har nå bedt kommunen undersøke om det er behov for bedre skilt på Sørenga.

– Det er allerede skilt på stranden om at det er ulovlig å bade mellom klokken 22 og klokken 06, men vi har nå vært i kontakt med kommunen, som skal vurdere om det er behov for ytterligere skilting, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til VG.