Høstferien er over i Oslo og Akershus, men skoleelever i innlandsfylkene og i Midt-Norge, som har høstferie i neste uke, kan glede seg over en siste smak av sommer.

Lørdag møtte Aftenposten søsknene William (10) og Sofia Laugerud Rosewell (8) og lillebror Henrik (2) på høstferietur i Nordmarka. De skulle egentlig til England, men London-flyet ble kansellert.

– Det var fint og hyggelig, selv om vi ikke hadde med så mye godis, var budskapet fra søskenflokken.

Neste uke kan imidlertid ferierende skolelever glede seg over fint vær.

– Døgnmiddeltemperaturen Østafjells vil være på over 10 grader i neste uke. Det er godt over normalen, sier metereolog Eldbjørg Moxnes ved Meterelogisk institutt.

Meteorologene varsler temperaturer mellom 14 og 17 grader flere steder på Østlandet. På steder der solen slippe godt til kan temperaturen krype opp mot 20 grader.

– Årsaken er sørlige vinder som trekker med seg varmluft langt sørfra. Dette vil gi stigende temperaturer i Sør-Norge, sier Moxnes.

Bra vær hele uken

Godværet vil holde seg gjennom hele neste uke og frem til midten av oktober.

– Fra midten av uken vil også Møre og Romsdal og Trøndelag nyte godt av sol og høyere temperaturer, sier hun.

På Vestlandet, sør for Stadt, vil det imidlertid komme en god del regn i neste uke. Særlig tirsdag kan bli en regnfull dag.

– Den samme sørlige vinder gir også høyere temperturer på Vestlandet, men også pålandsvind med påfølgende lavtrykk og en goid del regn, sier hun,

Også i Norg-Norge vil temperaturen stige, og nedbøren vil avta, men det blir ikke like høye emperaturer som sørpå.

Olav Olsen

Bare Kvikklunsj

– Vi hadde bare med en Kvikklunsj, og den liker jeg ikke. Men jeg spiste den likevel, sier Sofia, og legger til:

– Kakaoen hjalp mye! Jeg elsker denne turen, sier hun, lett oppstemt.

Mamma Annette Laugerud beretter også om tidvis sviktende moral i gruppen underveis. Formen er derimot stigende i nedoverbakkene under Vettakollen.

Det er her, en kort gåtur fra T-banen selv for de minste, at den nyeste ubemannede overnattingshytten til Turistforeningen er åpnet. Den er tegnet av Snøhetta.

... men Minecraft er gøyere

Om han måtte velge mellom landskaps-dataspillet Minecraft og ekte tur, så ville Minecraft gått av med seieren, røper William. Han skulle vært på høstferie i England, men så ble flyet kansellert og han endte på Kvitfjell og i Oslo isteden.

– Der vi drakk kakaoen hadde noen hugget masse trær og det var en stor skrent der vi kunne klatre, sier han, og ser ikke ut til å mistrives.

Tre snakkesalige barn og to fornøyde voksne. Mer kan en småbarnsfamilie knappest håpe på, den siste helgen av høstferien. Været var fint, kakaoen var varm og bare den ene skosålen falt av underveis. Den andre holdt nesten hele veien tilbake.

Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.