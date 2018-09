Oslo Maraton stenger store deler av sentrum. Slik påvirkes trafikken.

Store deler av Oslo sentrum stenges av når tusenvis av løpere inntar gatene lørdag formiddag.

Fra klokken 05 lørdag morgen får en rekke trikke- og busslinjer endringer i reiserutene, opplyser Ruter på sine hjemmesider.

Trikkelinje 11, 12, 13, 17 18 og 19 er berørt.

Det samme er busslinjene 20, 21, 30, 31, 32, 37, 45, 54, 70, 80E, 81, 83, N11 og N12.

De endrede reisemønstrene opphører klokken 21 lørdag kveld.

Oppfordrer til å la bilen stå

Kommunikasjonsansvarlig for Oslo maraton Stina Gregersen Karlsen opplyser at Google Maps vil bli tilpasset løypekartene slik at personer som bruker tjenesten til å finne reiseruter vil bli omdirigert til veier det er mulig å bruke.

I forkant av løpet har arrangørene fått flere spørsmål fra personer som lurer på hvordan de skal komme seg i sentrum i dag.

– Vi oppfordrer folk til å sjekke løypekartene på nettsidene våre. Også håper vi at de som har muligheten til det lar bilen stå i dag, for det er mange sperringer i Oslo sentrum, sier Karlsen.

Starttidspunkter

Her er starttidspunktene for de ulike distansene: