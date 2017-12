En gutt og en ung mann etterforskes for drapsforsøk etter knivstikkingen på Furuset

Knivstikkingen skjedde utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter. Etter kort tid var ambulanse og politi på stedet. Også politihelikopteret ble sendt til stedet og sirklet over området.

Mannen som ble stukket med kniv «har vært heldig», ifølge seksjonsleder Anne Alræk Solem ved Oslopolitiets seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker:

– Vi har nå fått bekreftet fra sykehuset at han er utenfor livsfare.

Stikk mot overkroppen

Aftenposten har tidligere fått opplyst av operasjonsleder at mannen ble tatt under behandling for flere stikk mot overkroppen og lysken.

Etterforskerne vil i løpet av dagen avhøre mannen dersom han er frisk nok til det.

Seksjonsleder Solem vil av hensyn til etterforskningen ikke opplyse om de to siktede, som er norske statsborgere, har erkjent straffskyld eller de faktiske forhold.

En av de siktede er under 18 år.

– Politiet arbeider nå med å skaffe dem forsvarsadvokater. Vi ønsker at de skal ha forsvarere til stede når vi avhører dem nærmere. Påtaleseksjonen avgjør deretter om de siktede skal fremstilles for varetektsfengsling, sier Solem.

HANS O. TORGERSEN

Unge menn

Ved 00.20-tiden meldte politiet på Twitter at fire mistenkte er pågrepet i saken og kjørt inn til arresten på politihuset for avhør.

Tidlig tirsdag morgen fikk Aftenposten opplyst at to av de fire som ble pågrepet, er siktet, mens de to andre er «dimittert etter avhør».

Blant de fem involverte, mannen som ble stukket og de fire som ble anholdt som mistenkte, er det tre som i noen grad er kjent av politiet fra tidligere, mens to ikke er det, ifølge fungerende kriminalvakt-leder Øyvind Myhr.

Ungdommer opprørte over hendelsen

Politiets innsatsleder på stedet, Torgeir Brenden, fortalte til Aftenposten tirsdag kveld at det var mellom 40 og 50 ungdommer på stedet da politiet kom.

– Det var en veldig uoversiktlig situasjon, sier Brenden.

Politiet samlet ungdommene inne i aktivitetssenteret for å få oversikt over hvem som kunne være vitner.

Mange av ungdommene var menn i slutten av tenårene. Flere var sterkt oppskaket av det som skjedde. De fikk bistand fra sosial vakttjeneste, som også kom til stedet.