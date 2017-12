Ung mann knivstukket på Furuset – 40–50 ungdommer på stedet da politiet kom

Knivstikkingen skjedde rett utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter. Etter kort tid var ambulanse og politi på stedet. Også politihelikopteret ble sendt til stedet og sirklet over området.

Den unge mannen i slutten av tenårene ble ifølge politiet stukket med en eller flere skarpe gjenstander og var ved bevissthet da ambulansepersonellet kjørte ham til sykehus.

– Han får behandling for flere stikk mot overkroppen og lysken, sier Oslo-politiets vakthavende operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten tirsdag morgen.

Oslo universitetssykehus, Ullevål, har opplyst til politiet at skadene er alvorlige.

Kjente av politiet

Ved 00.20-tiden meldte politiet på Twitter at fire mistenkte er pågrepet i saken og kjørt inn til arresten på politihuset for avhør.

Tirsdag morgen får Aftenposten opplyst at to av de fire som ble pågrepet, er siktet, mens de to andre er «dimittert etter avhør».

– Politiet vil i løpet av dagen ta stilling til om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling, sier fungerende kriminalvakt-leder Øyvind Myhr.

Blant de fem involverte, mannen som ble stukket og de fire som ble anholdt som mistenkte, er det tre som i noen grad er kjent av politiet fra tidligere, mens to ikke er det, opplyser Myhr:

– En av de fem er mindreåring, det vil si under 18 år, mens de øvrige er unge voksne.

Ingen av politilederne på vakt tirsdag morgen har noe svar på spørsmålet om det dreier seg om et oppgjør mellom gjenger.

Ungdommer opprørte over hendelsen

Politiets innsatsleder på stedet, Torgeir Brenden, forteller til Aftenposten at det var mellom 40 og 50 ungdommer på stedet da politiet kom.

– Det var en veldig uoversiktlig situasjon, sier Brenden.

Politiet samlet ungdommene inne i aktivitetssenteret for å få oversikt over hvem som kunne være vitner.

HANS O. TORGERSEN

Mange av ungdommene var menn i slutten av tenårene. Flere var sterkt oppskaket av det som skjedde. De fikk bistand fra sosial vakttjeneste, som også kom til stedet.