Fredag varetektsfengslet Oslo tingrett tre svensk-polakker siktet for flere svært grove tyverier fra eldre i Asker og på Oslo vest.

Den mobile vinningskriminelle banden sjekkes nå også opp mot flere titalls lignende saker over hele Sør-Norge.

De mest konkrete mistankene er knyttet til Romerike, Østfold og Trondheim.

– De tre ble pågrepet i Oslo torsdag. Siden har vi ikke fått inn nye meldinger fra Østlandet, sier politiførstebetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats Enhet vest i Oslo-politiet.

Dømt for grove tyverier fra eldre før

Trioen er 20, 21 og 44 år gamle. Den yngste og eldste ble så sent som i 2015 dømt for en serie grove tyverier fra eldre i Sør-Sverige, mens det trolig var 21-åringen som var inne i leiligheter hos Asker-kvinnen.

Politiet vet at banden også var i Oslo i oktober, før de kjørte tilbake til Sverige igjen.

44-åringen ble videofilmet mens han tok ut penger på et bankkort som var stjålet fra en 87-åring på Torshov.

Også bilen de tre brukte sist torsdag ble da observert i nærheten av minibanken hvor uttaket skjedde.

Sikret fingeravtrykk

Det var sist onsdag 93-åringen satt ved frokostbordet i Asker sentrum da det ringte på døren nede

Den høflige mannen sa han kom fra hjemmetjenesten i kommunen, så hun slapp ham inn.

– Men jeg låser alltid inngangsdøren etterpå. Det er blitt en vane. Den unge mannen var pen både av utseende og i klærne. Han spurte om jeg trengte hjelp til å vaske, men jeg svarte at jeg klarer meg i grunnen svært så bra, sier hun.

Nå i ettertid husker hun at den fremmede stadig kikket bort mot inngangsdøren, som om han ventet på at noen andre skulle komme etter.

Hun stusset også over at den fremmede bemerket at hun så svært sterk ut.

– Plutselig ba han om et glass vann. Jeg sa han kunne ta et glass fra skapet over vasken og tappe vann fra springen. Han fylte glasset, drakk ikke. Hele tiden lot han vannet renne for fullt. Til slutt måtte jeg be ham stenge igjen kranen, sier 93-åringen.

Da fikk mannen det travelt og sa han måtte videre. Glasset lot han stå på kjøkkenbenken. Urørt.

– Etterpå var jeg helt skjelven. Det første jeg tenkte på var å sikre fingeravtrykkene på glasset. Så gikk jeg opp til naboen før vi ringte til politiet. De kom og strøk pulver på vannglasset og sikret avtrykkene, forteller kvinnen.

Neppe tilfeldig besøk

I oppgangen bor det flest unge mennesker. Ingen av naboene har fått besøk av fremmede, men for 93-åringen er dette andre gang på få måneder.

– I september ringte det på døren klokken 18.30. Utenfor sto en fremmed mann med en pappkopp og sa han skulle ta prøver av vannet i springen. Skal du inn her, spurte jeg? Da han svarte «ja» låste jeg bare døren, forteller kvinnen.

Derfor tror hun ikke det er tilfeldig hvem som får besøk.

– Hva synes De om at unge menn forsøker å lure godt voksne damer som Dem selv?

– Unnskyld at jeg sier det så sterkt, men jeg synes altså at det er noe faenskap, sier 93-åringen ettertrykkelig, og smiler lett skjelmsk.

Fikk kjapp fangst

Da Asker-kvinnen slo alarm, forsto politiet at banden var tilbake. De fikk kjapt slått fast at bilen de brukte var blitt kontrollert da den passert over grensen fra Sverige dagen før.

– Bilen ble knyttet opp til et forhold i Schøningsgate på Fagerborg dagen før, og forholdet det hele startet med i Åsengata i oktober, sier Reiten.

Reiten berømmer Asker-kvinnen som satt dem på sporet av banden. Hun regner med at siktelsene vil bli utvidet med flere forhold enn dagens tre grove tyverier før de neste rettsmøtene avholdes i midten av desember.

«Hjemmehjelpskonseptet»

De tre som nå er pågrepet er ikke de eneste som har benyttet seg av en fremgangsmåte politiet har døpt «hjemmehjelpskonseptet»:

– For å få innpass hender det at de vinningskriminelle tilbyr de eldre å få smurt inn hender, føtter eller en nakke med krem. Ofte opererer to sammen, og de er kjappe til å raske med seg smykker eller andre lett omsettelige verdisaker, sier Reiten.

