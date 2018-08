I forbindelse med Aksjon skolestart er flere politipatruljer daglig i aksjon for å stoppe råkjørere i Oslo-området.

Det fikk to unge venner kjenne på kroppen mandag i forrige uke. Da den ene av dem mistet lappen for å ha kjørt i 80 km/t i 50-sone ved Rykkinn skole i Bærum, ringte han en venn for å bli hentet på stedet.

– Kompisen hans kom til stedet etter noen minutter. Da tenkte vi at også han skulle sjekkes. Det ble raskt konstatert at han ikke hadde gyldig førerkort. Så da mistet også vennen førerkortet på stedet, sier Finn Erik Grønli, fungerende leder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Politimannen presiserer at vennen som ble ringt opp, hadde førerkort, men han manglet et nødvendig kurs han skulle ha tatt. Derfor var ikke førerkortet gyldig. Dermed ble også vennen fotgjenger. Kontrollen ble utført i Gamle Lommedalsvei.

Bussjåfør snakket i mobil

En annen sjåfør som vekket politiets interesse, var en bussjåfør som kjørte rutebuss med passasjerer samtidig som han snakket i mobiltelefonen. Dette skjedde i Brobekkveien i Oslo, som går mellom Alnabru og Refstad.

Sjåføren fikk et forenklet forelegg på 1700 kroner.

En taxisjåfør ble tatt på fersken i det han kjørte forbi en annen bil i høy hastighet i Slimeveien på Bjørndal i Oslo. Sjåføren er politianmeldt.

559 reaksjoner

I løpet av den første uken i Aksjon skolestart har politiet besøkt 73 skoler. Nesten 1550 førere er kontrollert. Dette har resultert i 559 reaksjoner. Blant annet har 378 førere fått forenklet forelegg, de aller fleste for kjøring med en håndholdt mobiltelefon.

138 førere har fått gebyr. 114 av disse for manglende bilbeltebruk.

Kontrollen vil fortsette til og med fredag.